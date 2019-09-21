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Jeep’ten eylül ayına özel kampanya

Jeep, Eylül ayında macera ve konforu bir arada yaşamak isteyenler için uygun alım seçeneklerini sunmaya devam ediyor

Sozcu.com.tr
09:15 -
Haberler Otomotiv
Jeep’ten eylül ayına özel kampanya

Jeep, Eylül ayında cazip takas ve kredi kampanyalarını sürdürüyor. Mevcut aracını yenilemek üzere Jeep yetkili satıcılarına getirenler, 2019 model yılı Renegade alımlarında anahtar teslim bedelleri üzerinden 15 bin TL tutarındaki takas desteği imkanından yararlanıyor. Renegade için sunulan bu destekle birlikte, 50 bin TL için 10 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi kampanyasından da faydalanabiliyor.

Eylül ayındaki bir diğer takas desteği ise Jeep Compass alımlarında sunuluyor. Jeep Compass'ın 2018 model yılı 170 HP'lik benzinli motor ve 9 ileri şanzıman kombinasyonlu versiyonu, anahtar teslim bedelleri üzerinden 20 bin TL tutarındaki takas desteği ile satışa sunuluyor. Jeep Compass'ta takas desteğiyle birlikte, 100 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1.49 kredi kampanyası da bulunuyor.

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