Jeep’ten kredi ve takas desteği

Jeep, Kasım ayında da yılın en iyi fırsatlarını sunuyor. Standart olarak dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip Jeep Compass alımlarında, mevcut aracını yenilemek üzere Jeep yetkili satıcılarına getirenler 20 bin TL tutarında takas desteği imkanından yararlanabiliyorlar. Üstelik bu kampanya 60 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faiz avantajıyla birleştirilebiliyor.

Kasım ayı sonuna dek bir Jeep Renegade sahibi olmak isteyenler için ise 60 bin TL için 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi kampanyası ile birlikte 15 bin TL takas desteği sunuluyor.