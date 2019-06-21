Kanuni’den iki yeni ATV!

Kuralkan tarafından geliştirilip üretilen Kanuni ATV 150 ve 180, özellikle yazlık ve kırsal kesimde için ideal bir ulaşım aracı olarak öne çıkıyor. Ulaşım için olduğu kadar, yük taşımacılığı için de kullanılabilecek olması bu modelleri ideal bir araç yapıyor. Tamamı toprak, çakıllı, karlı ve çamurlu yollar ile yol olmayan arazilerde bile rahatça kullanılabilen Kanuni'nin ATV 150 ve 180 off road modelleri güçlü hareket kabiliyetiyle farklılığını da ortaya koyuyor.

Kanuni ATV 150 149,6 cm3 hacimli tek silindir 4 zamanlı motora sahip. 8.84 HP'lik maksimum güce ulaşan Kanuni ATV 150'nin uzunluğu 1760mm, genişliği 1060 mm ve yüksekliği 1160 mm. Yüksüz ağırlığı 150 kg olan bu modelin maksimum yük taşıma kapasitesi de 250 kilogram. Kanuni ATV 150 50 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Kanuni'nin bir diğer ATV modeli 180 ise 177,3 cm3 hacme sahip tek silindir 4 zamanlı motor ile donatıldı. Maksimum gücü 9,24 HP olan bu modelin boyutları da ATV 150 ile aynı. Yüksüz ağırlığı 165 kg olan Kanuni ATV 180, maksimum yük 255 kilogram yük taşıyabiliyor. Kanuni ATV 180 55 kilometre hıza ulaşabiliyor.