Karsan Star yenilendi!

Kabin içerisinde ise Alman Taşımacılar Birliği (VDV) standartlarına uyumlu hale gelen yenilenmiş ön konsol, 5 inçlik dijital gösterge ekranı, daha ferah sürücü kokpit alanı ve ergonomikliği arttırılmış buton konumlandırması kullanımı daha keyifli hale getiriyor. Çapı büyüyen ve şık formlu yeni direksiyon tasarımı ise konfor artırıcı diğer bir yenilik olarak ön plana çıkıyor.

Yolcu taşımacılığının Star'ı çok avantajlı!

Karsan'ın iç ve dış tasarımıyla yenilediği turizm ve personel taşımacılığında kullanılan Star; üstün bagaj hacmi ve konforlu iç yapısıyla göz dolduruyor. Monokok örme şasi altyapılı Star; rahat ve yormayan 31 adet yolcu koltuğu, her iki taraftan erişilebilir bagaj bölümü, engelli asansörü, sürüş rahatlığı ve konfor sağlayan havalı süspansiyonuyla rakiplerinin önüne geçiyor. Karsan Star, 137 kW güç ve 680 Nm tork üreten üstün motoru, 6 ileri otomatik vites seçeneği ve düşük yakıt tüketimiyle taşımacılara yüksek performans ve maliyet avantajı sağlıyor.

En güvenli donanımlar Star Okul Otobüsünde!

Teknolojik donanımları ve güvenlik sistemleriyle, öğrenci ile sürücülere birinci sınıf yolculuklar sunacak olan 33 kişilik yolcu kapasiteli Star Okul Otobüsünde ise; kemer takma kontrollü koltuk sensörüyle araçta öğrenci unutmayı engelleme, alkolmetre ile güvenli araç çalıştırma, acil çıkış kapısı, iki taraftan da erişilebilir kesintisiz bagaj bölümü ve engelli asansörü fark yaratıyor. Star Okul Otobüsü'nün 137 kW güç ve 680 Nm tork üreten dizel motoru ise üstün tırmanma ve manevra kabiliyeti sunarken, 6 ileri manuel veya otomatik vites seçeneği, geniş görüş açısı ve havalı süspansiyon (ECAS) özellikleri sürüş kalitesini daha da artırıyor. Yenilenen otobüs, düşük yakıt tüketimi ve bakım maliyetleriyle, işletmelerin kazancını artıran birinci sınıf iş ortağı olma özelliklerini de taşıyor.