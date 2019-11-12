Karsan’a Continental teknolojisi

Karsan, İtalya merkezli otobüs üreticisi Industria Italiana Autobus'a (IIA) ihraç ettiği Menarinibus araçların lastiklerinde Continental'in ContiPressureCheck teknolojisini kullanıyor.

Karsan ile IIA arasındaki sözleşme çerçevesinde, 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen teslimatta 227 araçta Continental'in ContiPressureCheck teknolojisi bulunuyor. 2014 yılından bu yana Türkiye'deki araçlarda da kullanılan ContiPressureChecksürücüye ve filo yöneticisine lastik basıncı ve sıcaklığı gibi önemli bilgiler veriyor. Böylece lastiklerin basıncı düştüğünde veya sıcaklığı yükseldiğinde gereken önemler hemen alınabiliyor.