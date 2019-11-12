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Karsan’a Continental teknolojisi

Continental tarafından geliştirilen ContiPressureCheck,Karsan’ın İtalya’ya ihraç ettiği araçlarda orijinal ekipman olarak kullanılıyor. Şu ana kadar Industria Italiana Autobus'a teslimi yapılan 227 araçta kullanılan bu teknolojinin yıl sonuna kadar toplamda 310 araçta kullanılması planlanıyor.

Sozcu.com.tr
09:38 -
Haberler Otomotiv
Karsan’a Continental teknolojisi

Karsan, İtalya merkezli otobüs üreticisi Industria Italiana Autobus'a (IIA) ihraç ettiği Menarinibus araçların lastiklerinde Continental'in ContiPressureCheck teknolojisini kullanıyor.

Karsan ile IIA arasındaki sözleşme çerçevesinde, 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen teslimatta 227 araçta Continental'in ContiPressureCheck teknolojisi bulunuyor. 2014 yılından bu yana Türkiye'deki araçlarda da kullanılan ContiPressureChecksürücüye ve filo yöneticisine lastik basıncı ve sıcaklığı gibi önemli bilgiler veriyor. Böylece lastiklerin basıncı düştüğünde veya sıcaklığı yükseldiğinde gereken önemler hemen alınabiliyor.

İtalya Türkiye
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