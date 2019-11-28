Karsan’a ‘kadın istihdamı’ ödülü

Karsan Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) tarafından ödüle layık görüldü. Türkiye genelinde 22 dernek ve 81 il temsilciliği tarafından temsil edilen; 300 bin KOBİ ve 1.5 milyon çalışana sahip otomotiv satış sonrası hizmetler sektörünün tek temsilcisi olan TOBFED tarafından “Gelecek Zirvesi” düzenlendi. TOBFED'in 3. Genel Kurul Toplantısı'nın da düzenlendiği zirvede; otomotiv bakım ve satış sonrası hizmetler sektörünün geleceğine yön veren konulara değinildi. İstanbul Raffles Otel'de düzenlenen ve otomotiv sektörünün temsilcilerini buluşturan geceye, sektörün yanı sıra ekonomi, siyaset, medya ve bilim dünyasından da pek çok isim katıldı. Kurulda “Kadın İstihdamı Ödülleri” de sahiplerini buldu. Türkiye'nin yerli ticari araç üreticisi Karsan da kadın istihdamı ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik olarak ILO Türkiye Ofisi ile birlikte yürüttüğü çalışmalarıyla ödüle layık görüldü. Ödül, şirket adına Karsan İnsan Kaynakları Müdürü Mücahit Korkut'a takdim edildi.