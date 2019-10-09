Karsan’dan Busworld çıkarması!

Otobüs dünyasının en büyük fuarlarından olan Busworld Europe, 18-23 Ekim tarihlerinde Brüksel'de kapılarını açıyor. Yerli üretici Karsan bu yıl 25'incisi düzenlenecek fuara, elektrikli araçlardan oluşan yenilikçi ve çevreci ürün gamıyla katılmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda BMW ile gerçekleştirdiği küresel işbirliğinin en yeni ürünü Atak Electric'i ilk kez uluslararası bir fuarda sergileyecek olan Karsan, özgün boyutları ve üstün teknolojisiyle dikkatleri çeken Jest Electric'i de katılımcıların beğenisine sunacak. Karsan, yaklaşık 33 farklı ülkeden on binlerce kişinin katılmasının beklenildiği Busworld Europe'da sadece elektrikli araçlarını sergileyerek çağa ayak uyduran yenilikçi teknolojileriyle gövde gösterisi yapacak.