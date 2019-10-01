Karsan’dan Fransa çıkarması!

2018 yılı sonunda Münih'te tanıtımının gerçekleşmesinden günümüze, 8 farklı ülkede 40 adedin üzerinde bir satış başarısı yakalayan Jest Electric, RNTP Fuarı'nda gücünü BMW i teknolojisinden alarak 210 km'ye kadar menzil sunabilen ve hızlı şarj istasyonlarında 1 saatte şarj olma imkânı sağlayan 44 kWh'lık yeni BMW i bataryalarıyla sergilenecek. 2019 yılı Haziran ayı sonunda Almanya'da gerçekleştirilen etkinlikle ilk kez dünyanın beğenisine sunulan 8 metre otobüs sınıfının elektrikli üyesi Atak Electric ise yine BMW i bataryası ve 300 km'lik menziliyle fuarda ziyaretçilerin ilgi odağı olacak.