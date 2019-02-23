Karsan’dan ihracat atağı!

2018'de 132 milyon Euro ihracat geliri elde ettik

Karsan CEO'su Okan Baş, “2018 yılında Türkiye'nin en çok hafif ticari araç ihraç eden üçüncü markası olduk. Toplam satış ciromuz içerisinde ihracat payımız yüzde 61'e ulaştı. 2016 yılından bu yana ihracat ciromuzu yüzde 50 artırarak 132 milyon Euro ile son 3 yılın en yüksek ihracat gelirini elde ettik. Özellikle 2018 yılında, Romanya'da kazandığımız 122 adetlik otobüs ihaleleri, Karsan olarak dış pazarda kazandığımız en büyük adetler oldu. İhracatta bu kazanımlar ve elektrikli araçlar alanında attığımız önemli adımlarla Avrupa'ya vizyonumuzu somut bir şekilde ortaya koymuş olduk.” dedi.

2019'da odağımız ihracat

Avrupa pazarında attıkları bu adımların meyvesini toplamaya başladıklarını söyleyen Karsan CEO'su Okan Baş, “Jest Electric için Avrupa'dan ilk siparişleri almaya başladık. Bu yıl hedefimiz Avrupa'dan sonra Jest Electric'le Amerika pazarına da girmek.” diyerek elektrikli araç alanında vites büyüttüklerini söyledi ve Atak Electric'in de bu yıl içinde seri üretime geçeceği mesajını verdi.

2019'a 46.5 milyon Euro'luk siparişle başladık

2018 yılında Industria Italiana Autobus S.p.A. (IIA)'dan aldıkları 51 milyon Euro'luk siparişin tamamını teslim ettiklerini belirten Karsan CEO'su Okan Baş “2019 yılına, IIA'dan aldığımız 46.5 milyon Euro tutarında sipariş ile hızlı başlıyoruz. Türkiye'nin en eski ve köklü yerli otomotiv üreticilerinden biri olarak, yurt içinde ekonomik olarak zorlu geçmesi beklenen bir yıla bu siparişle başlamaktan heyecan duyuyoruz.” dedi.

Pazarda büyük pay Jest'in

2018 yılının iç pazarda otomotiv sektörü açısından zor bir yıl olduğuna değinen Karsan CEO'su Okan Baş, buna rağmen Jest+ ve Atak modelleriyle birlikte iç pazardaki paylarını artırdıklarına dikkati çekti. Okan Baş, “Geçtiğimiz yıl özellikle amiral gemimiz olan Jest+'da önemli büyüme kaydettik. 2 yıl önce müşteri beklentilerine göre yenilediğimiz Karsan Jest+ modelimiz ile yüzde 32 olan pazar payını, 2018 yılında daralan pazara rağmen yüzde 48'e çıkardık ve böylece önemli bir başarıya daha ulaştık. Aynı dönemde, 8 metre segmentinin yaratıcısı olan Atak modelimizde pazara yeni giren rakipler olmasına rağmen satışlarımızı iki katına çıkararak 286 adet satış gerçekleştirdik ve Karsan tarihinde tek seferde en büyük Atak siparişimizi de bu yıl 150 adet olarak Sivas'a teslim ettik. 2018 yılında Türkiye'nin tercihi ve toplu taşımanın öncüsü olmayı sürdürdük” diye konuştu.

Distribütörlük ağımızı 20 farklı ülkeye yayacağız

Toplu taşımada Avrupa'nın bildiği ve güvendiği bir marka olma yolunda çok önemli hamleler yaptıklarını da sözlerine ekleyen Karsan CEO'su Okan Baş, 11 farklı ülkede distribütörlük noktaları bulunduğunu vurguladı. Okan Baş sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Karsan olarak Avrupa başta olmak üzere ve farklı kıtalarda ağımızı genişletmeyi sürdürüyoruz. Bu kapsamda Fransa, İtalya, Romanya, Polonya, Azerbaycan gibi ülkelerde distribütörlüklerimiz bulunuyor. 2019 yılı sonuna kadar ise distribütörlük ağımızı genişleterek 20 farklı ülkede faaliyet göstermek istiyoruz.”