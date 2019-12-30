Karsan’dan Romanya ihracatı!

Karsan, yüzde 100 elektrikli toplu taşıma araçları Jest Electric ve Atak Electric ile Avrupa şehirlerinin tercihi olmayı sürdürüyor. Karsan son olarak, Romanya'nın Dej şehrine 14 adet Atak Electric ve 6 adet Jest Electric'i teslim etmek üzere anlaşma sağladı. Bölgedeki distribütörü Anadolu ROM'la, Dej Belediyesi'ne ait toplu taşıma sistemlerinin modernize edilmesi kapsamında Avrupa Birliği Bölgesel Kalkınma Fonu desteğiyle açılan ihalenin kazananı olan Karsan, elektrikli araçları 2020 yılında teslim etmeyi hedefliyor.