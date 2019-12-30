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Karsan’dan Romanya ihracatı!

Karsan, Romanya’nın Dej Belediyesi’ne 16 adet Atak Electric ve 4 adet Jest Electric teslim etmek üzere anlaşma sağladı. Bölgedeki toplu taşıma sistemlerinin modernize edilmesi kapsamında Avrupa Birliği Bölgesel Kalkınma Fonu desteğiyle açılan ihaleyi kazanan Karsan, 20 adet yüzde 100 elektrikli toplu taşıma aracını 2020 yılı içerisinde teslim edecek.

Sozcu.com.tr
09:24 -
Haberler Otomotiv
Karsan’dan Romanya ihracatı!

Karsan, yüzde 100 elektrikli toplu taşıma araçları Jest Electric ve Atak Electric ile Avrupa şehirlerinin tercihi olmayı sürdürüyor. Karsan son olarak, Romanya'nın Dej şehrine 14 adet Atak Electric ve 6 adet Jest Electric'i teslim etmek üzere anlaşma sağladı. Bölgedeki distribütörü Anadolu ROM'la, Dej Belediyesi'ne ait toplu taşıma sistemlerinin modernize edilmesi kapsamında Avrupa Birliği Bölgesel Kalkınma Fonu desteğiyle açılan ihalenin kazananı olan Karsan, elektrikli araçları 2020 yılında teslim etmeyi hedefliyor.

Karsan Jest Electric

Avrupa Avrupa Birliği Romanya
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