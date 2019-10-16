Karşınızda 2 Serisi Gran Coupe!

Alman markanın kompakt sınıfta sedan olarak tercih edilebilecek bir modeli 2 Serisi Gran Coupe dedikoduları çıkana kadar yoktu. Bunun yerine marka 1 Serisi ve 2 Serisi Active Tourer modelleriyle bu segmentte daha çok Avrupalı tüketiciye hitap ediyordu.

Bugün ise markanın bu segmentteki ilk modeli olan 2 Serisi Gran Coupe ortaya çıktı.

Otomobil dışarıdan 1 Serisi ile aynı yüzü paylaşmış.

Aracın yanına geçtiğinizde ise bagaj kapağının ucuna kadar uzayan bir C sütunu size bu otomobilin bir sedan olduğunu gösteriyor.

2 Serisi GC’nin arkasına baktığınızda ise markanın yeni tasarım dili olan uzun ve yatay biçiminde tasarlanmış stoplarla karşılaşıyorsunuz. Bu stoklar yeni X5 ve X6 ile benzer…

Otomobilin boyutları ise 4526 mm uzunluğa, 1800 mm genişliğe ve 1420 mm yüksekliğe sahip. Aks mesafesi ise 2670 mm uzunluğunda.

2 Serisi’nin içine göz attığınızda ise yeni 3 ve 5 Serisi modellerinden tanıdık olan 3 kollu direksiyon size merhaba diyor. Konsolun ortasına konumlandırılan ve yeni 3 ile 1 Serisi’nde kullanılan multimedya ekranı ise hem yeni teknolojiye hem de görünüme sahip.

Direksiyonun hemen arkasında kalan gösterge paneli ise tamamen dijital ve 12.3 inç boyutunda. Belirtmem gerekirse yeni 1 Serisi ile 2 Serisi GC’nin iç mekanları neredeyse aynı…

Otomobil ilk etapta 218i, 220d ve M235i xDrive versiyonlarıyla satın alınabilecek. Düşük hacimli dizel motorlu versiyon ise 2020 yılının mart ayında ortaya çıkacak.