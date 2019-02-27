Karting sezonu Tuzla’da açılıyor

Tuzla Motorsporları Kulübü tarafından Tuzla Belediyesi katkılarıyla organize edilecek olan organizasyon 02 Mart Cumartesi günü antrenman seanslarıyla başlayacak. Daha sonra saat 13.00'de sıralama turları ve 14.25'den itibaren de 4 ayrı kategoride günün ilk yarışları yapılacak. 3 Mart Pazar günü ise yarışlar saat 11.25'de başlayacak ve 16.15'deki ödül töreniyle organizasyon sona erecek.

Tuzla Belediyesi Şelale Park içinde yer alan Tuzla Karting Park'da gerçekleşecek organizasyon ücretsiz olarak izlenebilecek.