Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Karting sezonu Tuzla’da açılıyor

Türkiye Karting Şampiyonası’nda 2019 sezonu 02-03 Mart tarihlerinde Tuzla Karting Park’ta düzenlenecek olan 1. Ayak yarışlarıyla başlıyor.

Sozcu.com.tr
09:07 -
Haberler Otomotiv

Tuzla Motorsporları Kulübü tarafından Tuzla Belediyesi katkılarıyla organize edilecek olan organizasyon 02 Mart Cumartesi günü antrenman seanslarıyla başlayacak. Daha sonra saat 13.00'de sıralama turları ve 14.25'den itibaren de 4 ayrı kategoride günün ilk yarışları yapılacak. 3 Mart Pazar günü ise yarışlar saat 11.25'de başlayacak ve 16.15'deki ödül töreniyle organizasyon sona erecek.

Tuzla Belediyesi Şelale Park içinde yer alan Tuzla Karting Park'da gerçekleşecek organizasyon ücretsiz olarak izlenebilecek.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more