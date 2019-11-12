Kartingde perde Körfez Pisti’nde kapandı

10 Kasım Pazar sabahı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk anma töreniyle başlayan organizasyon kapsamında, 16 sporcunun katılımıyla Mini, Junior, Senior ve Master olmak üzere 4 ayrı kategoride üçer yarış koşuldu.

Mini kategoride Emir Tanju birinciliğin sahibi olurken, Hakkı Dorum ikinciliği, İskender Zülfikari de üçüncülüğü elde eden sporcular oldular. Junior kategoride Kerim Sülyak birincilik serisine bir yenisini eklemeyi başarırken, onu Yiğit Aslan ikinci ve Utku Levent Türkay da üçüncü olarak takip ettiler. Senior kategoride Zekai Özen iki birincilik bir ikincilikle hafta sonunu ilk sırada tamamlarken, Ali Ehad Türker ikinci ve Tayfun Uzun da üçüncü sırada podyuma çıkan isimler oldular.Master kategorisinde ise Mehmet Çınar tek sporcu olarak mücadele etti.