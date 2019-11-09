Kasım ayı otomotiv kampanyaları

BMW

BMW modellerinde geçerli Kasım ayına özel düşük faiz ve cazip takas oranları ile otomobilseverlere avantajlı seçenekler sunuluyor. Ayrıca hayalindeki BMW'yi online olarak satın almak isteyenler, “BMW'ni Bul” üzerinden istedikleri modeli seçerek avantajlı fiyatlarla rezerve edebiliyorlar.

Kasım ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında, Yeni BMW 3 Serisi, Yeni BMW X1, BMW 5 Serisi, ve BMW X2 modellerinde 5.000 TL, Yeni BMW 1 Serisi'nde 4.000 TL, BMW X3'te ise 20.000 TL'ye varan cazip takas desteği sunuluyor. Ayrıca, Yeni BMW 3 Serisi ve BMW X2 modelleri 100.000 TL'ye %0,79 faiz, BMW 5 Serisi 200.000 TL'ye %0,79 faiz, Yeni BMW X1 120.000 TL'ye %0,49 faiz ve BMW 4 Serisi modelleri 100.000 TL'ye %0 faiz avantajıyla Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları'nda BMW tutkunlarını bekliyor.

CITROEN

Yeni Citroën C5 Aircross SUV, 202.000 TL'den başlayan fiyatlarla ve 40.000 TL'ye özel 12 ay %0,99 faiz seçeneğiyle sunuluyor.

Yeni Citroën Berlingo'ya 50.000 TL için 12 ay %0,59 faiz veya 30.000 TL için 12 ay %0 faiz ile sahip olmak mümkün! Ayrıca Berlingo ve diğer tüm Citroën ticari modellerinde nakit alımlarda geçerli olmak üzere 3.000 TL indirim fırsatı sunuluyor.

Citroën C3, benzersiz SUV deneyimi sunan Citroën C3 Aircross SUV, konforun en tarz hali Citroën C4 Cactus, yüksek performans ve düşük yakıt tüketimi sunan C-Elysée, 50.000 TL için 12 ay %0,59 faiz veya 30.000 TL için 12 ay %0 faiz ile satışa sunuluyor. Bu modellerde ayrıca nakit alımlarda geçerli 5.000 TL indirim fırsatı da bulunuyor.

DACIA

Dacia'nın tasarruflu, fabrika çıkışlı LPG teknolojisine sahip ECO-G serisi tüm modellerinde, vade ve tutara göre değişiklik gösteren, sıfırdan başlayan faiz fırsatı yer alıyor. Dacia'nın hafif ticari Dokker modelinde ise 50.000 TL kredi, 12 ay vade için sıfır faiz mevcut. Maksimum 100.000 TL kredi kullanacak hafif ticari araç müşterileri için ise 48 aya varan vade seçeneği ve 1,26 faiz oranı bulunuyor.

Kasım ayında hurda teşvikli Logan ECO-G 80.400 TL'den, Sandero ECO-G 83.400 TL'den, Lodgy ECO-G 91.900 TL'den ve Duster ECO-G ise 93.900 TL'den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

FIAT

Kasım ayında; Türkiye'nin en çok satan otomobili Fiat Egea Ailesi ile Doblo ve Fiorino'nun Panaroma modelleri, 50 bin TL için 24 ay vadeli yüzde 0.69 faizli kredi ile satın alınabiliyor.

2019 model Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP versiyonuna; 15 bin TL tutarında hurda teşvikinden yararlanılması durumunda 31 bin TL peşin ve aylık 2 bin TL taksitle ve 74.450 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Fiat'ın avantaj sağlayan aynı kredi ve faiz oranları, ay boyunca 7 kişilik yolcu kapasitesine sahip Doblo Panaroma ve Fiorino Panaroma modelleri için de sunuluyor.

HONDA

Honda, SUV ailesinde yer alan CR-V ve HR-V modelleri için Kasım ayı boyunca devam edecek faizsiz kredi kampanyasının yanı sıra Civic Sedan modelleri için de yüzde 0,49 faizli kredi kampanyası başlattı.

CR-V modelleri, Kasım ayı boyunca 100 bin TL'ye kadar kredi kullanımına faizsiz 12 ay vade imkanı sağlanıyor. HR-V modellerinde ise 50 bin TL'ye kadar faizsiz 12 ay vadeli kredi kullanım avantajı sunuluyor.

Civic Sedan modellerine sahip olmak isteyenlere ise kamu bankaları işbirliği ile 60 bin TL'ye kadar kredi kullanımına yüzde 0,49 faizli 18 ay taksit imkanı sağlanıyor.

Honda'nın Scooter segmentinde yer alan PCX125 modeli için Kasım ayı boyunca yüzde 0,59 faiz oranı ile 24 ay vadeli 11 bin TL kredi kullanım imkânı ve aylık 499 TL'den başlayan taksit avantajı sağlanıyor.

Kasım ayında Honda'nın maksi Scooter segmentindeki temsilcisi Forza250 modeline, Naked segmentinin teknolojik özellikleri ile dikkat çeken CB250R modeline ve Adventure segmentinde büyük yakıt deposu geniş bir menzil sağlayan CRF250 Rally modeline sahip olmak isteyenlere ise yüzde 0,50 faiz oranı ile 18 ay vadeli 17 bin TL kredi kullanım imkanı sunuluyor. Aylık taksit ödemeleri ise 999 TL'den başlıyor.

HYUNDAI

Ekim ayında başlayan ve sadece yerli modelleri kapsayan yüzde 0,49 faiz oranı uygulamasını ithal modellerinde de uygulamaya başlayan Hyundai, ayrıca hurda teşviğiyle beraber indirimler de yapıyor.

B segmentinin popüler modellerinden biri olan i20, 50.000 TL, 24 ay yüzde 0,49 faiz seçeneğine ek olarak hurda teşviğiyle beraber 21.000 TL'ye varan indirim ile satılıyor. B-SUV modeller arasında dikkat çekici bir yapıya sahip olan KONA ise 50.000 TL, 12 ay yüzde 0,49 faiz oranı veya hurda teşviği ile beraber 18.500 TL'ye varan indirim fırsatı sunuyor. Elantra ve Tucson modelleri de aynı kredi ve faiz oranlarıyla satılırken Elantra'daki indirim tutarı otomatik vites seçeneğinde 19.000 TL, Tucson'da da 5.500 TL'ye kadar gerçekleştiriliyor.

KIA

Stonic modelini ise 40 bin TL'ye 15 ay boyunca yüzde 0,59 faizle otomobilseverlerle buluşturuyor.

Picanto ile modern ve yenilikçi çizgileriyle yeni bir yüze kavuşan, sınıfında olmayan teknolojik özellikleriyle fark yaratan Rio'da kasım ayına özel olarak 30 bin TL'ye 15 ay boyunca yüzde 0,59 faiz fırsatı sunuyor.

Sportage, kasım ayına özel olarak 50 bin TL'ye 12 ay boyunca sıfır faiz fırsatıyla yeni sahiplerini KIA yetkili satış noktalarında bekliyor.

Ceed, 2019 yılının mart ayında Türkiye'ye geldi. KIA'nın Avrupa'ya özel olarak geliştirdiği ve Avrupa'da üretilen üçüncü nesil Ceed, 1.4 benzinli ve 1.6 dizel motor seçenekleriyle C segmentinde yer alıyor. Yeni Ceed'in otomatik şanzımana sahip versiyonu 50 bin TL'ye 18 ay boyunca, manuel şanzımana sahip versiyonu ise 30 bin TL'ye 15 ay boyunca yüzde 0,59 faiz oranıyla yeni sahiplerini bekliyor.

MERCEDES-BENZ

Yeni Mercedes-Benz C-Serisi Coupé, Cabriolet ve SLC otomobillerde 180.000 TL kredi tutarına, Yeni C-Serisi Sedan modelinde ise 159.500 TL kredi tutarına bu aya özel 12 ay vadede %0,79 faiz oranı, 24 ay vadede %0,99 faiz oranı, 36 ay vadede %1,09 faizli müthiş kredi fırsatları sunuluyor.

E-Serisi otomobil sahibi olmak isteyen müşteriler için Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Kasım ayına özel E-Serisi Sedan model otomobil alımlarında Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde 225.500 TL'ye 12 ay % 0,99 faiz, 24 ay %1,09 faiz, 36 aya ise %1,19 faiz oranı fırsatı sunuyor.

Mercedes-Benz A-Serisi ve Yeni CLA sahibi olmak isteyenler için ise 140.000 TL krediye 12 ay vadede %0,89 faiz, 24 ay vadede %1,09 faiz, 36 ay vadede ise %1,19 faiz oranı sunuluyor.

Vito sahibi olmak isteyenlere ise Mercedes-Benz Kasko tercih edildiği takdirde 90.000 TL kredi için, 20 ay vade ve %0,49 faiz avantajından faydalanabiliyorlar. Far ve yağmur sensörü, rüzgâr savrulma asistanı ve şerit takip asistanı gibi standart güvenlik özellikleri ile Sprinter'e sahip olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde 90.000 TL kredi için, 20 ay vade ve %0 faiz avantajından faydalanabilirler.

X-Class sahibi olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde; 95.000 TL'den başlayan fiyatlar ve 2018 modellerde yarısı peşin yarısı seneye ödeme seçeneklerinden faydalanabilirler. Bir diğer seçenekte ise; 90.000 TL krediye 20 ay vade %0 faiz oranından faydalanabilirler.

MITSUBISHI

Kasım ayı kampanyası kapsamında, 2019 model yeni L200, 2018 ve 2019 model Eclipse Cross ve 2019 model Outlander araçlarda 70.000 TL kredi, 12 ay vade ve “0 faiz” ile satışa sunuluyor.

Yeni L200, Kasım'a özel 70 bin TL kredi, 12 ay vade, “%0 faiz” avantajıyla kasım ayında satın alınabiliyor.

Kampanya kapsamında %50 faizli 50.000 TL kredi avantajı ile satışa sunulan ASX, Avrupa pazarında Outlander'den sonra Mitsubishi Motors'un ikinci en çok satan aracı. Dynamic Shield” ön tasarım konseptine sahip.

2019 model Space Star araçlar 50.000 TL peşinat ve 1.250 TL'den başlayan taksit ve 2020 Ocak ödeme imkanı sunuyor.

OPEL

Opel; amiral gemisi Insignia ve Astra HB modellerini, Kasım ayı boyunca, markanın 120. yılına özel 120 bin TL'ye, 12 ay, %0 faiz seçeneğiyle sunuyor. Tüm Opel severler, Kasım ayı boyunca Astra HB modeline 132 bin 200 TL'den, Insignia modeline ise 201 bin 600 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olabilecekler.

Kasım ayına özel indirimlere ek olarak, Combo'da, 100 bin TL'ye varan, %0 faizli kredi seçeneğinden yararlanabilecekler. Combo’yu 109 bin 110 TL'den başlayan fiyatlarla satın alabilirsiniz.

Markanın SUV modelleri, Grandland X ve Crossland X Kasım ayına özel 100 bin TL'ye, 12 ay, %0 faizli cazip kredi seçeneği ile Opel severlere önemli bir fırsat sunuluyor. Opel, Grandland X modelini 173 bin TL'den, Crossland X modelini ise 136 bin 600 TL'den başlayan fiyatlarla müşterileriyle buluşturuyor.

RENAULT

Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megane Sedan, anlaşmalı kamu bankalarının sunduğu 50.000 TL kredi 36 ay vade için 0,69 faiz fırsatı ile müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Diğer taraftan Renault'nun hafif ticari modellerinde 50.000 TL kredi ve 12 ay vade için sıfır faiz fırsatı yer alıyor. Maksimum 100.000TL kredi kullanacak Kangoo, Trafic ve Master müşterilerine ise 48 aya varan vade seçeneği ve 1,26 faiz oranı mevcut.

Kasım ayında hurda teşviki ile Clio HB 74.900 TL'den, Megane Sedan ise 105.900 TL'den başlayan fiyatlarla müşteriler ile buluşuyor.

SEAT

Markanın B segmenti otomobili Ibiza, 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S Style versiyonunda kampanya indirimine ek olarak, ilave hurda indirimi ile 114.700 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarla satın alınabiliyor.

B SUV model olan Arona ise 1.6 TDI 95 HP DSG S&S Xcellence versiyonuyla kampanya indirimine ek olarak, ilave hurda indirimi ile 148.900 TL'den başlayan fiyatlara sahip.

Seat’ın kompakt SUV modeli olan Ateca, 1.6 TDI 115 HP DSG S&S Xcellence versiyonuyla kampanya indirimine ek olarak, ilave hurda indirimi ile 200.100 TL'den başlayan tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla satın alınabiliyor.

Seat’ın en çok satılan modeli olan Leon 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG S&S FR versiyonu kampanya indirimine ek olarak, ilave hurda indirimi ile 160.300 TL'den başlayan tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla satın alınabiliyor.

SKODA

Skoda sahibi olmak isteyenler Kasım ayı boyunca indirimlerin yanı sıra 0 faiz imkanından da yararlanabilecekler. Kasım ayı boyunca Kodiaq modelinde, Skoda Finans 70 bin TL/12 ay ve Karoq SUV modellerinde 50 bin TL/12 ay yüzde 0 faiz fırsatı sunuluyor. Karoq modeli tercih edenler için ise özel olarak yüzde 4'e varan kampanya indirimi sunuluyor.

Skoda'nın Octavia modelinde 12 bin TL'ye varan ve Fabia modelinde de 15 bin TL'ye varan hurda teşviki bulunuyor.

VOLKSWAGEN TİCARİ ARAÇ

Kasım ayına özel kampanya süresince, Volkswagen Ticari Araç'ın Caddy modelleri yüzde 7, Transporter modelleri yüzde 9, Caravelle modelleri yüzde 6, Amarok modelleri ise yüzde 8 indirimlerle satın alınabiliyor. Ayrıca kampanya süresince Crafter modellerine de kasım ayına özel 30 bin TL'ye varan indirimlerle sahip olmak mümkün.

Kredili alımlarda yüzde ‘1,09' faiz

Kredili alımlarda ise sunulan indirimlere ek olarak, Volkswagen Doğuş Finans (VDF) iş birliğiyle yapılan kredi kampanyası ile 48 aya kadar yüzde “1,09” faiz oranından Volkswagen Ticari Araç sahibi olunabiliyor. Kampanya kapsamında indirimler ve kredi fırsatları 15 Kasım 2019 tarihine kadar devam edecek.

BEMCAR BAKIM

BemCar Otomotiv, 30 Aralık 2019 tarihine kadar, yaş sınırı olmaksızın tüm BMW modellerinde, bakım hizmetleri kapsamında tam yüzde 50 işçilik indirimi avantajı sağlanıyor.

PETLAS LASTİK KAMPANYASI

Petlas, yeni kampanyasıyla kış lastiklerinde 4 lastik al 3 öde avantajı sunuyor. Petlas ve Starmaxx marka kış lastiklerinde geçerli kampanya kapsamında, Petlas yetkili satıcılarından satın alınacak binek otomobil, 4×4-SUV ve hafif ticari araç lastikleri için her 4 lastik alımında yüzde 25 indirim sağlanıyor. Petlas'ın 4 alan 3 öder kampanyası, 31 Aralık 2019 tarihine dek sürecek.