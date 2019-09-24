Kayseri’de dumanlar arasında drift resitali

PWR Balata, RedBull.com, Motul, King Racing sponsorluğu ve Spor Toto, PowerFM katkıları ile gerçekleşen organizasyon, en iyi 32 eşleşmesine sahne oldu. Yarışa katılan lisanslı 8 takım ve 27 sporcunun güçlü otomobilleri ile bol dumanlı kapı kapıya mücadelelerinde, puanları Çek Cumhuriyeti'nden hakem Ondrej Svejkovsky verdi.

Nefes nefese geçen büyük mücadeleler seyircilere heyecan dolu anlar yaşattı. 4.000 kadar seyirci katılımıyla gerçekleşen yarışta pilotların performansları izleyenlere adrenalin dolu görsel bir şölen yaşattı. Gerçekleştirilen sıralama turlarında günün birincisi 96 puan ile Kıbrıs'tan gelen ve bu sene TOSFED lisansı ile yarışan tecrübeli yarışmacı İbrahim Yücebaş olurken, ikinci Ukrayna'dan gelen Red Bull sporcusu Alexandr Grinchuk ve üçüncü ise Berfu Tutumlu oldu. Yapılan antrenman turları sonrasında, pilotlarla tanışma ve padok ziyaretine ilgi büyük oldu ve ardından kapı kapıya ve bol dumanlı geçen mücadeleleri seyirciler de heyecanla takip etti.

Final eşleşmesinde karşı karşıya gelen İbrahim Yücebaş ile Doğukan Manço arasındaki mücadele sonrasında birincilik kupasını kaldıran isim BPLAN Racing Team'den İbrahim Yücebaş oldu. Swapmasters takımı pilotu Doğukan Manço'nun ikinciliği elde ettiği yarışta üçüncülüğü kazanan isim ise ferdi olarak yarışan Fahim Reza Keykhosravi oldu.