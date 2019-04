Kendin doldur kendin öde!

Aytemiz, YazarkasaPOS ve EFTPOS cihazlarının donanım zenginliği ile ön plana çıkan Ingenico'nun çözüm ortağı olan Banksoft ile iş birliğine imza atarak, “self servis” yakıt alım hizmetini tüketicileri ile buluşturdu.

Tüketicilerin araçlarına yakıtlarını tamamen kendilerinin doldurmalarına olanak sağlayan self servis hizmeti, kullanıcılarına zaman ve bütçe tasarrufu sağlayor. Self servis hizmetinde önce araç plakası pompa adasına kurulan hassas bir kamera ile tanınıyor ve sisteme giriliyor. Ardından sürücü, işlemini dokunmatik ekran aracılığı ile başlatıyor ve bulunduğu tarafta yer alan ürün tabancasını aracının deposuna yerleştiriyor. Ekrandaki yönlendirmelerle birlikte Ingenico Self Servis POS terminali üzerinden ödemenin tamamlanması sonrasında pompa aktif hale geliyor ve sürücü akaryakıtını alabiliyor.

Aytemiz self servis projesinde, Ingenico'nun iSelf serisinde yeralan iUP250 EFTPOS (+PinPad) ve iUR250 temaslı kart okuyucu modülleri kullanılmakta olup, dış mekânda çalışacak olan bu ürünlerinin zorlu kış şartları ve aşırı sıcaklıklar karşısındaki dayanıklılığı da kanıtlanmış oluyor.

Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke “Aytemiz olarak müşteri odaklı yaklaşımımız ile istasyonlarımızı, sadece bir “enerji istasyonu” olmanın da ötesinde konumlandırarak, şaşırtan hizmetlerimizle müşterilerimizin hayatlarını her geçen gün, biraz daha kolaylaştırıyoruz. Her zaman teknolojiyi takip eden, yenilikçi, yaratıcı ve kendini hızla yenileyen bir vizyona sahibiz. Bankacılık sektöründeki gelişmeleri yakından takip eden Ingenico firmasının yeni teknoloji ve ödeme kanallarının hizmetimize en uygun çözüm olacağına karar verdik.Ingenico'nun ürün ailesinde self servis ödeme terminallerine yönelik cihazlarının bulunması, Banksoft ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ile yapmış olduğumuz çözüm ortaklığı ile yeni yazılım geliştirmelerine açık olunması, iş birliği yapmamızda etkili olan faktörlerdendi.”