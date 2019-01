‘Kendin doldur, kendin öde’ dönemi başlıyor!

Tüketicilerin vakit kaybetmeden yakıt alımını gerçekleştirebilmelerini ve pompada ödeme yapabilmelerini sağlayan self servis pompalarda avantajlı fiyatlar uygulanacak. Self servis hizmeti sunacak Aytemiz istasyon sayısının bir ay sonra 100'ü geçmesi hedefleniyor.

Başta ABD ve Avrupa olmak üzere, gelişmiş tüm ülkeler tarafından, uzun yıllardır akaryakıt istasyonlarında bu sistemin kullanıldığını ve Türkiye akaryakıt sektörünün de dünya standartlarında böyle bir hizmeti sunmaya başlamasının zamanının geldiğini belirten Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, üzerinde yapay zekayla plaka tanıma sistemi barındıran bu “kiosk teknolojisi” nin dünyada bir ilk olduğunu sözlerine ekledi. Eke, 2 yıldır üzerinde çalıştıkları self servis hizmetini 30 istasyonda vermeye başladıklarını ve yaklaşık bir ay sonra da Türkiye genelinde 100 istasyona taşımayı hedeflediklerini açıkladı. Ayrıca, self servis hizmetini yurt çapında 40 ilde, 100 istasyonda başlatan ilk marka olmaktan dolayı, büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti.

Self Servis Yakıt Fiyatları…

Ahmet Eke, tüketiciye zaman tasarrufunun yanı sıra, fiyat avantajı da sunacak olan self servis hizmetine özel fiyat uygulaması da yapılacağını söyledi. Benzin ve dizel alımlarında kullanılacak “self servis yakıt fiyatları” nın, standart fiyatlardan daha düşük olacağını ifade eden Eke, self servis pompalarında tüketiciler fark edilir bir fiyat avantajından faydalanabilecekler” dedi.

İstasyonlarımızdaki istihdam aynen korunacak…

Self servis hizmetinin devreye girmesi ile birlikte pompalarda görev yapan çalışanların iş süreçlerinde hiçbir değişiklik olmayacağını, aynı veya farklı görevlerde çalışmaya devam edeceklerini belirten Eke “Biz yeni bir hizmeti sunarken, tüketicilerimiz kadar çalışanlarımızın da hayatlarını kolaylaştırmak istiyoruz. Şu an self servis hizmeti verecek olan adalarda çalışan pompa görevlilerimiz “self servis asistanı” olarak aynı istasyon içinde veya diğer akaryakıt dışı satış ve hizmet alanlarında çalışmaya devam edecek” dedi.