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Kia Hindistan’da yeni üretim merkezi açtı!

Kia, Hindistan’da 1,1 milyar dolar yatırımla üçüncü üretim merkezini açtı. İki yıldır yapımı süren ve Hindistan’ın en büyük dördüncü otomobil fabrikası olarak üretime başlayan tesis, ilk etapta büyük hacimli SUV modeller üretecek.

Sozcu.com.tr
12:27 -
Haberler Otomotiv
Kia Hindistan’da yeni üretim merkezi açtı!

Güney Koreli otomotiv üreticisi Kia, Hindistan’da yeni bir üretim merkezi açtı. Güney Kore ve Slovakya'dan sonra üçüncü üretim merkezi olan Hindistan'daki fabrikasını 1,1 milyar dolar yatırımla hayata geçiren KIA'nın, bölgede 12 bin kişinin istihdamına etki etmesi bekleniyor.

Hindistan fabrikasında ilk olarak kompakt SUV modeli olan Seltos'un üretimini gerçekleştiren Kia, 2020 yılının başlarında MPV modeli Carnival'i üretime alacağını ve yeni yılda tanıtacağı kompakt SUV modellerinin üretimini de Hindistan'da gerçekleştirmek istediğini açıkladı.

Geleceğin hibrit ve elektrikli araç teknolojisi dikkate alınarak tasarlanan ve 23 milyon metrekarelik bir alan üzerine kurulu olan fabrikada 450'den fazla robot da üretim sürecinde yer alıyor.

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