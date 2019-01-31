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Kia satışlarını yüzde 2,4 artırdı

Kia, Avrupa ve birçok ülkede daralan otomotiv pazarına rağmen büyümesine devam etti. Marka, Kore ve tüm yurt dışı pazarlarda toplamda 2 milyon 812 bin 200 adetlik satış gerçekleştirdi ve küresel anlamda yüzde 2,4 büyüme kaydetti.

Sozcu.com.tr
12:24 -
Haberler Otomotiv
Kia satışlarını yüzde 2,4 artırdı

Çelik Motor bünyesinde faaliyet gösteren KIA globalde; binek, karavan ve hafif ticari araç segmentinde yüzde 2,4'lük büyüme kaydederek toplamda 2 milyon 812 bin 200 adetlik satış gerçekleştirdiğini duyurdu.

Kia Rio

Kia Rio

Kia Motors Corporation tarafından yapılan açıklamada 2018 yılında en çok Sportage ve Rio modellerinin tercih edildiği; 500 bin adetten fazla Kia Sportage, 355 bin 852 adet Kia Rio satışı gerçekleştiği belirtildi. 2019 yılında da büyüme hikayesine devam etmek isteyen Kia, yıl sonunda küresel piyasada toplam 2,92 milyon adet satış hedefliyor.

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Son güncelleme: android-time 12:25 31.01.2019
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