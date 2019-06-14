Kia’da yaz fırsatları başladı

Türkiye'de Anadolu Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Kia, haziran ayına özel hazırladığı fırsatlarla tüketicilere avantajlı seçenekler sunuyor. Kampanyalar çerçevesinde Kia Sportage, Ceed, Rio ve Bongo'da avantajlı fiyat ve donanım seçenekleri meraklılarını bekliyor.

Sportage'da yüzde 0,99 faiz fırsatı

Kia Sportage, haziran ayına özel olarak 40 bin TL'ye, 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatıyla yetkili satış noktalarında bu avantajlardan yararlanmak isteyen yeni sahiplerini bekliyor. 1.6 litrelik dizel motora da kavuşan Yeni Sportage, makyajlı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Kia'nın Avrupa'da tasarlanan ve Avrupa'da üretilen Ceed modelinin üçüncü nesli Mart ayında Türk kullanıcısıyla buluştu. Kia'nın haziran ayı kampanyası kapsamında, dizel motora sahip Yeni Ceed benzinli motor fiyatıyla satışa sunuluyor. 1,6 dizel ve 1,4 benzinli motor seçenekleriyle satışa sunulan Yeni Ceed, dizel motor seçeneğinde ortalama 4,3 litre yakıt tüketimiyle de ön plana çıkıyor.

Ayrıca, Ceed'in benzinli turbo motora sahip otomatik şanzıman seçeneği ve Ceed Sportswagon modeli de 30 bin TL'ye 12 ay boyunca yüzde sıfır faiz fırsatıyla müşterilere sunuluyor.

Kia'nın haziran ayı kampanyaları kapsamında, B segmentinde dikkat çeken Rio modeli 84 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, KOBİ'lerin ihtiyaçları doğrultusunda üretilen Kia Bongo ise 85 bin 100 TL'den başlayan fiyatlar ve 20 bin TL'ye, 12 ay boyunca yüzde sıfır faiz fırsatıyla ticarette akıllı seçim yapmak isteyenleri bekliyor.