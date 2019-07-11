Kia’dan temmuz ayı fırsatları!

Temmuz ayı kampanyasında ayrıca, KOBİ'lerin tercihi Kia Bongo da temmuz ayının sonuna kadar 20 bin TL'ye 12 ay yüzde 0 faiz avantajı ile satışa sunuluyor. Türkiye'de Anadolu Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Kia, temmuz ayına özel fırsatlarla ayakları yerden kesmeye devam ediyor. Kampanyalar çerçevesinde Sportage, Ceed ve Bongo'da avantajlı fiyat ve donanım seçenekleri meraklılarını bekliyor.

137 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla Sportage

Kia'nın makyajla birlikte, dizel motor ve otomatik şanzıman alternatifine de kavuşan amiral modeli Sportage, Temmuz ayına özel olarak hurda teşvikiyle birlikte 20 bin 600 TL'ye varan indirim ve 137 bin 900 TL'den başlayan avantajlı fiyatlarla Kia yetkili satış noktalarında yeni sahiplerini bekliyor.

Kia Sportage Elegance paketi ise panoramik cam tavan, 7 inç multimedya sistemi, geri görüş kamerası, Android Auto / Apple Car Play desteği, sürüş modu seçimi ve elektrikli park freni gibi donanım özellikleriyle 187 bin 900 TL'lik özel fiyatı ile (hurda teşviği dahil) yetkili satış noktalarında otomobil severleri bekliyor.

KIA Ceed'lerde 24.500 TL'ye varan indirimler

Kia'nın Avrupa'da tasarlanan, Avrupa'da üretilen ve üçüncü nesliyle yollarda olan Ceed, baştan sona yenilenen modern tasarımı ve rekabetçi yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor. Mart ayında Türkiye pazarına sunulan Ceed'in benzinli ve otomatik şanzımana sahip paketinde hurda teşvikiyle birlikte toplamda 24 bin 500TL indirim fırsatı sunuluyor.

Kia'nın temmuz ayı kampanyaları kapsamında KIA Bongo ise, 20 bin TL'ye 12 ay yüzde 0 faiz fırsatıyla akıllı seçim yapmak isteyen KOBİ'lere avantajlı fırsatlar sunuyor.