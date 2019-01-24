Kia’dan yeni yıl fırsatları!

Kampanyalar kapsamında Kia Cerato ve Kia Stonic modellerinde 50 bin TL'ye 18 ay taksit ve yüzde 1,55 faiz avantajı sunuluyor.

Kia Stonic'de 7.500 TL indirim!

Kia'nın B SUV segmentinde dinamik ve ödüllü tasarımıyla dikkat çeken otomobili Stonic, 31 Ocak tarihine kadar 7.500 TL indirim fırsatıyla satışa sunuluyor. Kia Stonic, 17 inç alüminyum jant, LED gündüz farları, 7 inç dokunmatik ekranı, geri görüş kamerası, sunroof ve otomatik şanzıman özellikleriyle Kia yetkili satış noktalarında yeni sahiplerini bekliyor.

Dizel & Otomatik Kia Cerato Prestige 123.700 TL

Kia'nın geniş iç hacmi, düşük yakıt tüketimi ve keyifli sürüşü ile sınırları zorlayan modeli Kia Cerato Prestige, dizel otomatik fırsatıyla 31 Ocak'a kadar 123.700 TL'den satışa sunuluyor. Kia Cerato Prestige, fiyat ve dizel motor avantajının yanı sıra otomatik şanzımanı, geri görüş kamerası, ön ve arka park sensörü, 7 inç dokunmatik ekranı ve sunroof gibi sınıfında bulunmayan pek çok özelliğiyle Kia yetkili satış noktalarında yeni sahipleriyle buluşmak için hazır.