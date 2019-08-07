Kia’nın en çok tercih edilen modeli : Sportage 1.6 dizel otomatik

Kia’nın 1990’lı yılların başında 1993 yılında ürettiği otomobil 4. jenerasyonuyla ülkemiz yollarında satın alınabiliyor.

Dışarıdan Sportage’yi gördüğünüzde tam bir SUV formunda olduğunu yerden yüksek gövdesi, büyük jantları ve plastik detaylarıyla fark ediyorsunuz.

Kia markasının tasarım dilinin en önemli unsurlarından biri olan motor ızgarası size ilk etapta merhaba diyor. Ön kısımdaki diğer önemli tasarım detayı ise aracın burnunun üst kısmına gelecek biçimde konumlandırılan farları ve motor ızgarası hizasında olan sis farları oluyor.

Otomobilin yan kısmına baktığınızda ise SUV formunu destekleyen plastik detay hemen göze çarpıyor. Ayrıca siyah ve parlak gri renkli 19 inç jantlar da dikkat çekiyor.

Sportage’nin arkasına geçtiğimizde ise yeni nesil Cayenne ve Macan’a benzer stop lambası dikkat çekiyor.

Otomobilin boyutları ise 4485 mm uzunluğunda, 1855 mm genişliğinde ve 1645 mm yüksekliğinde. Aracın aks mesafesi ise 2670 mm uzunluğunda.

Sportage’nin dizel motorlu otomatik vitesli olan modelinin kuru ağırlığı 1501 ile 1658 kg ağırlığı arasında. Ancak tahminen 1590 kg diyebiliriz. Sportage’nin bagaj hacmi ise minimum 480 litre olarak belirtilmiş.

Gelelim otomobilin içine. Sportage’nin sürücü kapısını açtığınızda karşınıza açık renkli döşemeler ve üç kollu direksiyon çıkıyor. Bu iki unsur ilk etapta hemen gözünüze çarpan iki detay.

Sonrasında ise konsolun ortasına yerleştirilmiş olan 8 inç boyutundaki multimedya ekranı size merhaba diyor. Bu ekra Apple CarPlay ve Android Auto desteğini kullanıcısına sunuyor. Dokumatik hassasiyeti ise oldukça başarılı.

Sportage’da adaptif hız sabitleme, otomatik acil fren, kendi kendine park etme asistani, şerit takip asistanı, trafik işareti tanıma sistemi, çarpışma önleme asistanı, kör nokta uyarı sistemi ve arka çapraz trafik çarpışma uyarı sistemi donanımları bulunuyor.

Gelelim Kia’nın en iddialı olduğu ve makyajlı modelle ürün gamına katılan dizel motorlu ve otomatik şanızmanlı kombinasyona.

1.6 litrelik dizel motor Sportage’nin kalbi. Motor 136 hp güç ve 320 Nm tork üretiyor. Evet bu motor Hyundai ile ortak kullanılıyor. Ayrıca gücü aktarma görevini üstlenen 7 ileri DCT yani çift kavramalı şanzıman da Hyundai ile ortak ve Sportage’daki yerini almış.

Test aracımız 1.6 dizel önden çekiş sistemine sahip olan versiyon olduğu için şanzıman motor gücünü ön tekerleklere iletiyor. Gücü aktarma konusunda ise herhangi bir sorunla karşılaşmanız oldukça zor.

Bu 7 ileri DCT şanzıman özellikle dişliler incelendiğinde tam anlamınaya CRDi motorun daha ekonomik olması için hazırlanmış gibi. Özellikle aracın ekonomik sürüş durumlarında vites değiştiğinde motor devri torkun maksimum olduğu seviyeden devam ediyor. Bu durumda otomobilin minimum gaz tepkisiyle maksimum güce ulaşmasını sağlıyor.

Otomobili kullanmaya başladığınızda ise sessiz sürücü kabini hemen dikkatinizi çekecektir. Bunun en önemli sebeplerinden biri otomobilin sarsıntısı az olan CRDi motoru. Sonrasında ise aracın yalıtımının rakiplerine göre az da olsa daha iyi olduğunu belirtmeliyim.

Test aracımız olan Sportage’nin gövde renginden mi yoksa farklı tasarımından mı emin olamadığım bir durumu var. Gittiğiniz çoğu ortamda otomobil dikkatleri üzerine kolayca çekebiliyor.

Sportage’yi kullandığınız süre boyunca otomobilin donanımları, motoru ve kabini her türlü kendinizi iyi hissettiriyor.

Kullandığım süre boyunca Sportage, yakıt tüketimi ekranında bana 6.7 lt / 100 km tüketim verisi sundu. Bu veri aracın fabrika verilerinde karma tüketim olarak 4.7 lt / 100 km.

Peki 1.6 litre dizel motorlu ve otomatik vitesli Sportage kaç para? Bu kombinasyona sahip olan otomobilin başlangıç fiyatı 208 bin 500 TL olarak belirlenmiş. Test otomobilinin donanımında olan

bir Sportage ise 269 bin 900 TL’den başlıyor. Ayrıca Sportage’nin dizel motorlu ve 4×4 çekiş sistemli versiyonu da var. Bu versiyonda olan otomobilin başlangıç fiyatı ise 231 bin 800 TL.