Kilometrede 10 kuruş benzin yakan otomobil!

Düşük emisyon değerleri ve sadece elektrikli modda gitme kapasitesiyle Prius Plug-in Hybrid, Toyota'nın ürün gamında yüksek teknolojik özellikleriyle yer alıyor. Aracın dışarısındaki ısıdan yararlanarak çalışan ısı pompasıyla donatılan Prius Plug-in, bu sayede geleneksel ısıtma sistemlerine göre daha fazla verimlilik sunması ile dikkat çekiyor. Buna ek olarak şarj sırasında batarya ısıtma sistemi, daha verimli çalışma aralığına ulaşmak adına batarya hücrelerini ısıtıyor. Böylece hem batarya gücü hem de verimlilik korunarak elektrikli araç menzilinin soğuk havalardan etkilenmesi minimuma indiriliyor. Segmentinde sadece Prius Plug-in'de yer alan büyük solar paneller ise, elektrik üreterek hibrit sistemin bataryasını şarj ediyor.

Güneş enerjisinden daha fazla faydalanıyor

Prius Plug-in'de hava şartlarına bağlı olarak güneş panelleri, elektrikli sürüş menzilini günlük olarak 5 km'ye kadar artırabiliyor ve bu da yıllık ortalama 1000 km kadar (yılda 200 gün sürüş yapıldığı hesaplandığında) menzile eşdeğer oluyor.

2016'nın Eylül ayında satışa sunulduğundan bu yana güneş panelli 1700 adet Prius Plug-in Hybrid'in satışı gerçekleştirilmiş durumda. Böylelikle; yıllık 1 milyon 700 bin kilometrenin güneş enerjisinden üretilen elektrikle kat edildiği de istatistiklere yansıyor.