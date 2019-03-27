Kilometrede 20 kuruş yakan Range Rover!

Range Rover Sport PHEV, Çin'deki efsanevi Cennet Kapısı'nın (Heaven's Gate) 999 basamaklı merdivenini tırmanan ilk otomobil olma özelliğine de sahip.

Land Rover'ın en yeni elektrikli motor teknolojisiyle donattığı Range Rover Sport PHEV, sahip olduğu alt yapısı sayesinde genlerindeki off-road yeteneğini korurken, hem ekonomi hem de performansı bir arada sunmayı başarıyor. Dört silindirli, 2.0 litre hacmindeki 297 bg'lik benzinli motorla birlikte çalışan 107 bg gücündeki elektrikli motor, Range Rover Sport PHEV'e toplamda 404 bg'lik bir güç ve 640 Nm tork sağlayarak üst düzey performans ve düşük yakıt tüketimi sağlıyor.

Range Rover Sport PHEV, EV modu sayesinde 50 km boyunca %100 elektrikli olarak kullanılabiliyor. Range Rover Sport PHEV, 0-100 km/s hızlanmasını 6.7 saniyede tamamlarken, 100 km'de ortalama 2.8 litrelik yakıt tüketim değeri sunuyor. Bu tüketim miktarı da günümüz benzin litre fiyatıyla km’de yaklaşık 20 kuruş oluyor!