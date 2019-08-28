Kilometrede gerçekten 20 kuruş mu yakıyor?

Land Rover’ın ürün gamının en tepe noktasında yer alan modeli olan Range Rover 1970 yılından beridir markanın en lüks ve en prestiji otomobili olarak tanınıyor.

Tasarımı, otomobilde kullanılan kaliteli malzemeleri, motor seçenekleriyle bu sınıfı domine etmeyi başaran modellerden biri.

Ancak Range Rover bu prestijli ve konforlu yapıyı oldukça başarılı off-road kabiliyetiyle birlikte başarılı biçimde sunuyor. Gerçi her kim bu otomobili alıp araziye çıkar orası da pek parlak değil. Aracı kullandığım süre boyunca konforlu ve lüks yapısı beni özellikle asfalt yolda tuttu. Çünkü Range Rover’ı kullanırken sanki evde otururken seyahat edermişcesine geziyor gibi hissediyorsunuz.

Range Rover Vogue ile ilk defa karşılaştığınızda karşınıza iri gövdeli bir SUV çıkıyor diyebilirim. Ancak otomobilin markanın diğer modellerine benzeyen tasarımı Sport modelinden ayırt etmenizde biraz zorluk çıkarıyor diyebilirim. Sport modeline göre tabi ki daha büyük olan bu otomobil zaten boyutlarının iriliğinden kendi farkını ortaya koyuyor.

Makyaj kapsamında yenilenen gündüz farları, ön tampon ve motor ızgarası bölümü sizi kendisine çekiyor.

Aracın yanına geçtiğinizde ise düz ve temiz tasarım gözlerinizin herhangi bir çıkıntıya takılmadan baştan sona doğru rahatça akmasına sebep oluyor.

Yan profilde bir dikkat çeken unsur ise otomobilin 21 inç boyutundaki jantları oluyor. Bu parçalar siyah gri renk kombinasyonuna sahip olan versiyona da sahip ama bence düz gri daha tok bir duruş sergilemiş.

Range Rover Vogue’nin arkasına geçtiğinizde ise makyajsız jenerasyondan hatırlayacağınız stoplar sizi karşılıyor.

Otomobilin arkasındaki en büyük farklılık ise Vogue logosu ve altında yazan P400 oluyor. Bu otomobilin toplam motor gücünün dışarıya aktarıldığı en küçük ve özel detay olarak öne çıkıyor.

Range Rover Vogue’nin boyutlarına geçecek olursak otomobil 5 metre uzunluğunda, 1.9 metre yüksekliğinde ve 2.2 metre genişliğinde. Bu detaylarla birlikte Range Rover’ın aks mesafesi 2922 mm uzunluğunda. Otomobilin bagaj hacmi de 639 litre olarak belirtilmiş.

Range Rover PHEV’in en çok merak edilen teknik detaylarından biri de otomobilin boş ağırlığı. PHEV versiyon Range Rover 2509 kg ağırlığında standart yani 3 litre dizel motorlu versiyonun ağırlığı ise 2249 kg olarak belirtilmiş. Aradaki fark 260 kg.

Otomobilin dış tasarımını bir kenara bırakıp sürücü kapısını açtığınızda ise işler tamamen değişiyor.

Sürücü kapısı açılır açılmaz aracın içine rahatça binmeniz için otomatik basamak açılıyor.

Aracın içinde ise 10 inç boyutunda açısı ayarlanabilen multimedya ekranı ve hemen altında klima kontrol ünitesinin içine adapte edildiği yeni bir ekran karşınıza çıkıyor.

Bu ekranlardan en önemlisi tabi ki multimedya ekranının altında yer alan dokunmatik ekran. Bu ekran üzerinden otomobilin sürüş modlarına, iklimlendirme sistemine, off-road ayarlarına kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz.

Jaguar Land Rover klasiği olan döner düğmeli vites kolu ise hemen kolçağın önünde yer alıyor. Bu döner düğmeye ek otomobilin off-road karakterini ayarlayabileceğiniz bir düğme daha bulunuyor.

Range Rover Vogue’nin göstergelerine baktığınızda ise tamamen dijital ekran size merhaba diyor. Tam TFT/LCD gösterge tablosu kendi isteğinize göre aracın size sunduğu temalarla kişiselleştirilebiliyor.

Otomobilin ses sistemi ise 825W gücünde Meridian marka. Ses sisteminin kalitesini aracın içinde daha fazla zaman geçirdikçe daha iyi anlaşılıyor.

Range Rover Vogue test otomobilimizin en farklı yanına ise şimdi sıra geldi.

Otomobilin motoru kaputunu açtığınızda karşınıza 2 litrelik 4 silindirli ve turbo beslemeli bir motor çıkıyor. Ancak fotoğraftan da anlaşılacağı gibi 2 litrelik bir motorun kaplayacağı alandan daha fazla alan kaplıyor. Sebebi ise elektrik motoru.

Evet bu otomobil bir hibrit üniteye sahip. Hatta plug-in hybrid. Plug-in hybrid ise aracın kabloyla dışarıdan şarj edilen bir elektrik motoruna sahip olması anlamına geliyor.

Test otomobilini şarj etmek için aracın prizini ön panjurda yer alan soket alanından takabiliyorsunuz. Ustaca gizlenen bu özellik çoğu kullanıcı tarafından bilinmiyor bile.

Tam dolu pilleri sayesinde Range Rover gibi bir kütle yaklaşık 50 km gibi menzile sahip oluyor.

Diğer hibrit teknolojilerinde olduğu gibi bu elektrik motoru da otomobile sadece daha az yakıt tüketmesi ve çevreyi daha kirletmesi açısından destek oluyor.

PHEV olmasından kaynaklı otomobilin pilleri azaldığında rejerenatif sistem sayesinde bir anda yüzde 20-30 seviyelerinde şarj olması imkansız denecek kadar zor oluyor. Ancak şarj istasyonlarında otomobilin pillerinin dolması çok uzun sürmüyor.

Range Rover PHEV çevreye km’de ortalama olarak 64 gram CO2 salıyor. Otomobilin fabrika verisine göre karma olarak yakıt tüketimi ise 2.8 lt / 100 km!

Otomobilin benzinli motoru ise JLR Grup’tan tanıdığımız 2 litrelik 245 beygir güç üreten ünitenin biraz daha gelişmişi. Bu otomobilde kullanılan benzinli motor 297 beygir güç üretebiliyor.

Bu güce ek olarak destek olan elektrik motoruyla birlikte ise Range Rover Vogue PHEV toplamda 404 beygir güç ve 640 Nm tork üretiyor.

8 ileri tam otomatik şanzımanla dört tekerleğe birden iletilen bu güç otomobili 0’dan 100 km/s hıza 6.8 saniyede ulaştırıyor.

Bu detayları da verdikten sonra Range Rover PHEV ile kullanım sürem boyunca ne kadar yakıt tükettiğimi de söyleyebilirim.

Ben aracı şehir içi trafiğinde yaklaşık 350 km kullanma fırsatı buldum ve ortalama yakıt tüketimim 8.9 lt / 100 km idi. Otomobilin fabrikasyon olarak önerilen tüketim değeri ise biraz öncede belirttiğim gibi 2.8 lt / 100 km. Bu da bugünkü 95 oktan benzin litresi fiyatına göre (6.7 TL) kilometrede 19 kuruşa geliyor. Ancak 8.9 litrelik tüketimden bu hesaplandığında Range Rover Vogue PHEV kilometrede 59 kuruş tüketmiş oluyor.

Tüketim değerimin bu seviyelerde olmasının en temel sebebi ise otomobilin sisteminin hep elektrik motoruyla hareket etmek istemesi. Bu oldukça yeşil bir çözüm olsa da yoğun trafikte kaldığınızda ya da hız ortalaması düşük olan bir trafik akışında iseniz pilleriniz çok çabuk tükeniyor. Böyle olduğu için aracın sistemi tekrar benzinli motoru yoğun trafikte aktif ediyor ve otomatik olarak yakıt tüketiminiz artıyor.

Benim en çok merak ettiğim bölüm ise otomobilin sürüş hissiydi. Bu merakımın sebebi ise aracın 2.5 tonun üzerinde olan ağırlığının elektrik motoru ve 2 litrelik benzinli motorla birleşmiş olması. Öncelikle Range Rover Vogue PHEV’in bu kadar dinamik olmasını beklemiyordum. Özellikle ani sollamalarda o dev gibi gövdenin ani biçimde kafa kaldırır gibi hareket etmesi inanılır gibi değil.

Ancak RR’nin mahareti bunla da sınırlı kalmıyor. Hızınızı korumak için korkmadan virajlara girdiğinizde yine o gözünüzü korkutan dev gövde oldukça rijit biçimde yoluna tutuyor ve siz içeride bir sağa bir sola savrulmuyorsunuz. Bu performanslı sürüşten hoşlanıp biraz daha limitlere dokunmak istediğinizde ise Dynamic moda geçiş yapıp otomobilin süspansiyonlarını da sertleştirebiliyorsunuz. Böyle Range Rover bir virajdan diğerini hem hızınızı iyi bir biçimde taşımanızı sağlıyor. Otomobilde kullanılan 8 ileri tam otomatik şanzıman görevini tam olarak yerine getiriyor. Hem konfor hem de sportiflik anlamında elinden gelenin fazlasını yapan bu ünite ekonomik olarak da araca katkıda bulunuyor.

Range Rover ile her yerde herkes tarafından ilgi odağı olabiliyorsunuz. Bunun sebebi ise öncelikle çok pahalı bir otomobilde olmanız. Sonrasında ise aracın tasarımı geliyor. Range Rover Vogue PHEV test otomobilinin fiyatı ise tam tamına 1 milyon 81 bin 616 TL. Bu arada HSE, Vogue ve Autobiography (+LWB) donanımlarıyla araç satılıyor. Yani daha pahalısı da var…