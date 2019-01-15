Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik ile 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ticari araç kiralamanın önündeki engel kaldırıldı. 10 yıl sonra tekrar kaldırılan bu engel, özellikle ticari araç satışlarına ne yönde etki edecek? Kiralama sektörünün önde gelen firmalarından Intercity Rent A Car Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Vural Ak, 31 Aralık 2018'de Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde değişiklik ile ticari araç kiralanmasına 10 yıl sonra yeniden imkan tanınmasının özellikle hafif ticari araç satışında önemli artışlar getireceğine işaret etti. Ak, yürürlüğe giren yönetmelikle kiralama sektörünün 2019 yılında yüzde 20-30 oranında bir artış gösterebileceğini söyleyerek “Bunun yanında öz mallarını satıp sermayesini güçlendirmek isteyen işletmeleri de düşünürsek buradan da yüzde 15'lik bir artış daha gelebilir. Böylelikle hafif ticari otomobil pazarında yüzde 40'lara varan yükseliş beklenebilir” dedi.

Yerli üretim tercih edilecektir!

Ayrıca Ak, “Ticari araçların kiralanması konusunu çeşitli platformlarda dile getiriyorduk. Sonunda yerinde bir kararla hayata geçirilmiş oldu. Hafif ticari araç üretim üssü konumunda olan ülkemizde pazar, 2018 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 42,3 azalarak 134 bin 616 adede gerilemişti. Hafif ticari araç pazarı bugün toplam otomobil satış pazarının yaklaşık yüzde 30'nu oluşturuyor. Yeni yönetmelikle birlikte Türkiye'de üretilen ve yerlilik oranı en yüksek hafif ticari araçlar en çok tercih edilen araçlar olacaktır. Bu durum; çok azalmış olan ticari araç satışlarının 2019 yılında artması için önemli bir doping etkisi yapacaktır” açıklamasında bulundu.

Kiralama sektörü ivme kazanacak

Ak, hafif ticari araçların tekrar kiralama yapısına geçmesini memnuniyetle karşıladıklarını da söyleyerek “Şimdi sektörümüzün yüzde 20-30 bandında yükselmesi beklenebilir. Öz mallarını satıp sermayesini güçlendirmek isteyenleri de düşünürsek, fazladan yüzde 15'lik bir artış daha gerçekleşebilir. Araç alım maliyetleri ve kredilendirme oranları yüksek olduğundan, firmalar kiralama yaparak kendi işlerini devam ettirdikleri gibi, kiralama sektörü üzerinden otomobil pazarında satışların artmasını da sağlamış olacaklar” şeklinde konuştu.