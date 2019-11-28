Kış lastiği uygulaması için son günler!

1 Aralık – 1 Nisan tarihlerinde yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği kullanma zorunluluğu için geri sayım başladı. Sizinde okuduğunuz gibi bu durum ticari araçlar için zorunlu olarak geçiyor, binek araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu yok ama şehirler arası seyahat sırasında kış lastiği kullanımı gerekli. Bunlara ek olarak kış lastiği kullanırsanız otomobiliniz yere daha sağlam basacağı için soğuk hava koşullarında daha güvenli seyahat edebilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı’nın, ‘Kış Mevsiminde Alınacak Trafik Tedbirleri’ne ilişkin genelgesi, 81 ilin valilikleri ile Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na gönderildi. Genelgede, kış mevsimindeki aşırı yağmur, sis, kar, tipi, buzlanma gibi nedenlerle sürücülerin görüş mesafesinin azaldığı, taşıtların, fren ve durma mesafesinin arttığı, taşıt kullanma ve seyahat konforunun bozulduğu, buna bağlı olarak trafik güvenliğinin olumsuz yönde etkilendiği belirtilerek, alınması gereken tedbirler sıralandı.

Şehirler arası kara yollarında, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda, 1 Aralık 2019-1 Nisan 2020 tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğuna uyulup uyulmadığı denetlenecek. Kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunan araçlardan bu zorunluluğa uymadığı tespit edilenler hakkında idari para cezası kesilecek. Ayrıca bu araçların lastiklerinin uygun hale getirilebilmesi için en yakın yerleşim birimine kadar götürülmelerine ilgili belge düzenlenerek izin verilecek. Trafik yoğunluğu artan yol kesimlerinde, gerek görülmesi halinde trafik akımı normale dönünceye kadar ağır tonajlı taşıtlar uygun yerlerde bekletilecek. Özellikle şehirler arası yolcu taşımada kullanılan araçlarda, standart dışı yakıt kullanımını önlemek amacıyla depolama, dolum ve satışlarının yapıldığı yerler ilgili birimlerle ortak denetlenecek.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI HANGİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU?

Resmi Gazete’de kış lastiği zorunluluğu için verilen bilgilere göre; kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur. Aracınızda lastik zinciri bulunması kış lastiği takmamanıza sebep olmuyor.

Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliği 4 mm'den, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda kış lastiği diş derinliği 1,6 mm'den az olamaz. Diş derinliği lastik sırtının ortasına en yakın dişlerden ölçülür.