Klasik Lamborghini’nin hazin sonu

Lamborghini’nin 1990-2001 yılları arasında ürettiği V12 silindirli 5.7 ve 6.0 litrelik motor seçenekleri bulunan otomobili Diablo, Avusturalya’da bir kazaya karıştı. Marka bu otomobil modelinden sadece 2884 adet üretti. Kısıtlı üretimi ve klasik durumu öne çıkan otomobilin fiyatı ise yaklaşık 500 bin dolar olarak kabul ediliyor.

Kazaya konu olan Diablo ise 5.7 litrelik motora sahip olan versiyondan. Bu motor 485 beygir güç ve 580 Nm tork üretiyor. Eski nesil teknolojileri bünyesinde barındıran bu otomobili kontrol etmek ve limitlerinde kullanmak her sürücünün harcı değil. Günümüz otomotiv teknolojilerinden bir çoğuna sahip olmayan aracın motoru ise arkada bulunuyor.

Güney Sidney’in Fowler Caddesi’nde gerçekleşen kazada sürücü otomobilin sürekli olarak yeni olduğunu Avusturalya Kaza İnceleme Birimi yetkililerine belirtti. Sürücünün yanındaki erkek yolcu ise olay yerinden uzaklaşmayı hatta kaçmayı tercih etti.