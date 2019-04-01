Korsika’da zafer Neuville’nin!

Tüm dünyanın heyecanla takip ettiği WRC'nin 2019 sezonunun dördüncü yarışı olan Korsika Rallisi, 28-31 Mart tarihleri arasında gerçekleşti. Rüzgarın çok etkili olduğu, dar ve virajlı asfalt zeminleriyle dikkat çeken Fransa'da şampiyonluk için mücadele eden pilotlar dört günde 14 etabı geçip, toplamda 1194 kilometre yol kat ettiler. WRC tutkunlarının heyecanla yakından takip ettiği Korsika Rallisi'ni birinci olarak tamamlayan isim ise Hyundai sürücüsü Thierry Neuville oldu. Neuville'in toplam 3 saat 22 dakika 59 saniye ile bitirdiği ralliyi, Sebastien Ogier 40.3 saniye farkla ikinci, Elfyn Evans ise 1 dakika 6 saniye 6 salise farkla üçüncü tamamladı.