Küçük modellerini orada üretecek!

Volkswagen Bratislava’daki fabrikasında VW Up, Skoda Citigo ve Seat Mii modellerini üretecek. Üreticinin hedefi ise 20 bin Euro’nun altında fiyatı olan araçların üretimini burada gerçekleştirmek istemesi.

Gruptan gelen açıklamada Seat markası küçük otomobillerin geliştirilmesinde lider pozisyonda olacak. Küçük elektrikli otomobiller VW Grubu’nun Modular Elektric Drive Toolkit (MEB) altyapısını kullanacak. Kompakt sınıfın hemen bir altında konumlandırıla bu otomobillerin uzunluğu ise yaklaşık 4000 mm civarında olacak.

2022 yılında burada üretilen otomobiller VW, Seat ve Skoda markalarıyla satılacak. Grup buradaki üretim kapasitesinin 200 bin olacağını açıkladı.

Handelsblatt’a göre Slovakya’daki işçilik maliyetleri daha düşük olduğu için marka, Almanya’daki elektrikli otomobil fabrikasında bu modelleri üretmek yerine bu ülkeyi tercih ediyor. Gazete VW’nin Emden’deki kayıp üretimi telafi edeceği ve elektrikli bir SUV modelinin üretimini de Zwickau’dan olacağını belirtiyor. Markanın ilk tam elektrikli modelini yollarda görmemiz ise gelecek yıl olacak.