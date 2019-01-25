Küçük SUV segmentinde rekabet artıyor!

Markanın Çek Cumhuriyeti’ndeki fabrikasında üretilecek olan Kamiq anlamını, Kuzey Kanada ve Grönland’da yaşayan Inuit halkının dilinden alıyor. Tam olarak açıklamak gerekirse Kamiq, her şeyi saran ikinci bir deri gibi bir anlama sahip… Skoda markasının şehirli crossover olarak adlandırdığı bu modelini Çin pazarına da aynı isimle sunacak. Ayrıca markanın diğer SUV modellerinin isimleri gibi Kamiq de k ile başlayıp q ile bitiyor…

Kamiq Skoda markasının SUV modellerine giriş seviyesinde yer alacak. Otomobil markanın diğer modellerinde olduğu gibi “Simply Clever” stratejisinden izler taşıyacak. Aracın tanıtımı ise 5-17 mart arasında düzenlenecek olan Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı’nda gerçekleşecek. Kamiq içinde bulunduğu gruptan Volkswagen T-Roc ve Seat Arona’ya rakip olacak.