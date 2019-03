“Kullandığın kadar araç” fikri sevildi!

Araç paylaşımı esasına göre hizmet veren MOOV by Garenta'nın Türkiye'de çok beğenildiğini belirten Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, “Nesiller değişiyor, ihtiyaçlar şekil değiştiriyor. Özellikle Y kuşağı artık araç sahibi olmayı önemsemiyor ve anlık çözümlerle bu ihtiyaçlarını karşılıyor. MOOV by Garenta tam da bu noktada önemli bir ihtiyacı karşılıyor ve kullandığın kadar araç mottosuyla ister 1 saat, ister 3 saat olsun araç kiralamaya olanak sağlıyor” dedi. MOOV by Garenta'nın hayatı kolaylaştıran bir hizmet olduğunun da altına çizen Ayyıldız, “Aracı dilediğiniz noktaya çağırıyorsunuz ve trafik açısından uygun bir noktada park ederek kiralama işleminizi sonlandırıyorsunuz. Kullanıcılar, İstanbul gibi büyük bir şehirde alternatif ulaşım aracı olduğunu düşündüğümüz hizmetimizle hem paylaşım ekonomisine hem de çevrenin daha az kirlenmesine katkı sağlamış oluyorlar. Dakikada 1'den fazla, bir gün içerisinde ise 1.650 defa MOOV by Garenta'dan araç kiralayarak rekor kırmamızı sağlayan müşterilerimiz bunun en önemli göstergesi” şeklinde konuştu.

MOOV by Garenta hizmetini yaklaşık 1.000 araçlık filoyla müşterilerine sunduklarını belirten Emre Ayyıldız, şu anda sadece İstanbul'daki kullanıcıların bu hizmetten faydalandığını, yakın gelecekte 2.000 araçlık filoya ulaşmayı hedeflediklerini ve büyük şehirler başta olmak üzere birçok şehri MOOV by Garenta hizmetiyle buluşturmak istediklerini belirtti.