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Kuzey Amerika Otomobil Fuarı 2019

Uluslararası otomobil fuarları gün geçtikçe popülerliğini kaybediyorlar, bunun sebebiyse yüksek maliyet! Bu durumundan Avrupa'daki otomobil fuarlarının yanında Amerika'daki fuarlarda nasibini aldı. Otomotivin merkezi olarak kabul edilen Detroit'te düzenlenen Kuzey Amerika Otomobil Fuarı 2020 yılından itibaren haziran ayında düzenlenerek hayatına devam edecek. Bu yıl son kez 14-27 Ocak tarihlerinde kapılarını otomobil severlere açan fuarda öne çıkan modelleri sizler için bir araya getirdik!

Fatih TAN
android-time 11:16
Haberler Otomotiv
Kuzey Amerika Otomobil Fuarı 2019
Uluslararası otomobil fuarları gün geçtikçe popülerliğini kaybediyorlar, bunun sebebiyse yüksek maliyet! Bu durumundan Avrupa'daki otomobil fuarlarının yanında Amerika'daki fuarlarda nasibini aldı. Otomotivin merkezi olarak kabul edilen Detroit'te düzenlenen Kuzey Amerika Otomobil Fuarı 2020 yılından itibaren haziran ayında düzenlenerek hayatına devam edecek. Bu yıl son kez 14-27 Ocak tarihlerinde kapılarını otomobil severlere açan fuarda öne çıkan modelleri sizler için bir araya getirdik!

2019 yılının başlamasıyla birlikte ilk otomobil fuarı olan Kuzey Amerika Otomobil Fuarı kapılarını otomobil severlere açtı. 14-27 Ocak tarihleri arasında açık bulunan fuarda sizinde tahmin ettiğiniz gibi Amerikan otomotiv pazarını daha çok ilgilendiren yenilikler var. Bunun haricinde öne çıkan bir diğer konu ise bu fuarın son kez ocak ayında düzenlenecek olması. Gelecek yıl Kuzey Amerika Otomobil Fuarı haziran ayında düzenlenecek! Fuarın haziran ayında düzenlenmesinin sebebiyse ocak ayında soğuk olan hava yerine güneşli havayı üreticilerin tercih etmek istemesi…

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2018 yılında 70 modelin tanıtımının gerçekleştiği otomobil fuarında bu yıl sadece 30 yeni model tanıtımı yapılacak. İlk kez sadece 3 ev sahibi marka (Cadillac, RAM ve Ford) fuarda yer alacağını açıklarken. Avrupalı markalardan ise sadece VW’nin katılması dikkat çeken bir durum. Audi, BMW ve Mercedes bu yılki fuara katılmayacaklarını açıkladı. Asyalı üreticiler ise boş alanları doldurmak için ellerinden gelen tüm çabayı sarf etmiş durumda!

İşte Kuzey Amerika Otomobil Fuarı 2019’da öne çıkan en önemli modeller;

– Toyota Supra GR

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– Cadillac XT6

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– Ford Explorer

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– Ford Mustang Shelby GT500

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– Lincoln Continental Coach

lincolncoach

– RAM 2500&3500 HD

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– Subaru WRX STI S209

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– Volkswagen Passat

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– Lexus LC Covertible Konsept

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– Infiniti QX Konsept

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– Nissan IMs Konsept

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Son güncelleme: android-time 11:5115.01.2019
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