Kuzey Çevre Otoyolu’nda elektrikli aracınızı artık şarj edebilirisiniz!

Türkiye genelinde 24 ilde 255 nokta ile en yaygın elektrikli araç şarj istasyonu ağı haline gelen Eşarj, ICA ile gerçekleştirdiği işbirliği doğrultusunda Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu güzergâhında elektrikli araçlar için ilk hızlı Eşarj istasyonunu hayata geçirdi.

Kuzey Çevre Otoyolu üzerinde hizmet veren dinlenme tesisleri Bi Mola Işıklar ve Bi Mola Fenertepe'de bulunan hızlı Eşarj istasyonları, bir elektrikli aracı ortalama olarak 15-20 dakika içerisinde 100 km menzil alacak şekilde güç kaynağıyla dolduruyor.

Elektrikli araçlar ile hem şehir içi hem de şehir dışı şarjlanmak artık kolay

Türkiye'de 2008 yılında faaliyete geçen Eşarj, şarj istasyonları satışı ve sarj istasyonu ağı kurulumu alanında faaliyet gösteriyor ve bugün itibariyle Türkiye'de 1.600'ün üzerinde müşterisi bulunuyor. Eşarj, yaygın istasyon ağı ile hem şehir içi güzergahlarda hem de şehirlerarası yollarda elektrikli araçlar ile seyahati kolaylaştırıyor.