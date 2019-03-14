Lamborghini 2018 yılını rekor yükselişle kapattı

Lamborghini CEO’su Stefano Domenicali yaptığı yıllık değerlendirmede, “2018 yılında tarihi yükselişler yaşadık. Aynı zamanda Lamborghini tarihinde ilk defa müşterilerimize bir yıl içinde 5000 adet otomobil teslim ettik. Finansal performansımızdaki yükseliş rekor seviyede oldu. Ürün ve ticaretimizdeki bu dinamizm stratejimizin sürdürülebilirliğini kanıtlıyor. Bu başarı tüm Lamborghini çalışanlarına ait. Tüm bu detaylarla birlikte gelecekte karşılaşacağımız yeni zorlukların üstesinden gelmeye, yeni dönüm noktalarına ulaşmaya ve daha fazla büyümeye hazırız” dedi. Domenicali ayrıca, 2018 yılında Lamborghini ekibine yeni katılan 1750 çalışana da teşekkür etti. 5 yıl öncesine göre markanın çalışan sayısı yüzde 70’in üzerinde arttı.

Dünya çapında markanın satışları EMEA Bölgesi’nde 2497 adet olarak yüzde 67 artmış, Amerika’da 1952 adetlik satış gerçekleşmiş ve yüzde 46 artmış. Asya Pasifik olarak adlandırılan bölgede ise 1301 adet Lamborghini satıldı ve yüzde 30 artış gösterdi.

Markanın modellerine göre satış adetleri ise;

2017 yılında göre yüzde artan Lamborghini Aventador 1209 adet satıldı.

V10 motorlu Lamborghini Huracan ise satışlarını yüzde 5 arttırarak 2780’e çıkarttı.

Pazara bu yıl hatta temmuz ayında sunulan markanın ilk SUV modeli olan URUS’tan ise 1761 adet satıldı.