Lamborghini’den rekor teslimat adedi!

Marka CEO’su Stefano Domenicali 2019 yılında 8000 adetten daha fazla otomobil satmak istediklerini açıklamıştı. İlk yarı sonuçlarına göre Lamborghini bu rakamı yıl bitmeden gerçekleştirecek gibi gözüküyor. Domenicali, “Gelişimimiz sonsuza kadar sürmemeli. Şu anda bu sonuçları değerlendirmeli ve geleceğimizi buna göre planlamıyız.” dedi. Ayrıca Domenicali, “2019 satış seviyesi mevcut ürün gamımıza göre doğru ölçü olarak kabul edilebilir.” diye ekledi.

Domenicali markanın satışlarının 10 bin adede ulaşması için yeni yani 4. modelin ürün gamına eklenmesi gerektiğini de ekledi. Marka satış gelirlerini 1.42 milyar eurodan 1.7 milyar euro’ya 2019 haziranda çıkarmış durumda.

Elektrikli Lamborgihini şimdilik yok!

Markanın CFO’su Paolo Poma’ya yöneltilen elektrikli Lamborgihini modeli olacak mı sorusuna, hayır olarak yanıt geldi. Poma, “Bizim müşterilerimiz henüz bu tarz otomobillerle ilgilenmiyor.” açıklaması yaptı. Ancak markanın 2025 yılında hibrit otomobilleri olacak. Bu sayede markanın CO2 salımını azaltmayı planlıyorlar.

Markanın SUV modeli URUS V10 ya da V12 motorlarla üretilmeyecek ve sadece V8 turbo motorla satılacak. Ancak bu otomobilin daha güçsüz versiyonları olabilir.

Yılın ilk yarısındaki yükseliş

Marka ilk 6 ayda 4553 adetlik teslimat ile bu adetini yüzde 96 arttırmış durumda. Bu duruma en büyük katkı ise URUS modeli tarafından sağlanmış. Lamborghini yılın ilk yarısında toplam 2693 adet URUS teslimatı gerçekleştirmiş. Ayrıca 1211 adet Huracan ve 649 adet Aventador teslimatı gerçekleştirilmiş.

Lamborgihini’nin en çok satış yaptığı pazarların başında ise Amerika, sonrasında Çin, İngiltere, Japonya ve Almanya geliyor. Ayrıca Hindistan ve Rusya pazarları da bu yükselişi destekleyen diğer pazarlar olarak öne çıkıyor.