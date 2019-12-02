Lamborghini’den sanal otomobil!

Lambo V12 Vision GT’yi dışarıdan gördüğünüzde gerçekten bilgisayar oyunundan çıktığını gösteren tasarımıyla size merhaba diyor. Hatta markada bu duruma gönderme yaparak bir astronotla aracın olduğu görseli bizimle paylaşmış. Tüm Lamborghini modellerinin ikonik silueti durumundaki tek merkez hattının öne çıktığı otomobilde, yolcu koltuğunun gerekli olmadığı bir yarış oyunu için tasarlanan tek kişilik bir oturma düzenine vurgu yapılıyor.

KOKPİT SANAL AMA TASARIMI KLASİK!

Konsept olan otomobilin genel tasarımı aerodinamik unsurlar üzerine kurulu. Y-stop lambaları, bir yıldız parıltısı biçimde tasarlanan farlar ve büyük arka kanat araç hakkında ne düşünmeniz gerektiğini yüzünüze vuruyor. Ayrıca çamurluklarla araç burun kısmının ayrılmış olması ayrıca derin ve geniş hava giriş çıkış bölümleri de aerodinamikliğin ne kadar önemli olduğunu gösterir nitelikte…

Ana gövde çamurluklardan ayrı olarak yapılandırılmış ve yan pencerelerdeki altıgen esintili tema 1968 Lamborghini Marzal’dan esinlenerek tasarlandı. Otomobilin kokpiti ise gelecekten gelmiş biçimde. Sürücü aracın ön kısmından bir savaş uçağı pilotu gibi kabine giriyor. Ana sürüş kumandaları fütüristik direksiyon simidinde bulunuyor ve tüm sürücü bilgileri sanal olarak sürücünün hemen önüne yansıtılıyor.

LAMBORGHINI TASARIMCILARI İŞ BAŞINDA!

Lamborghini Centro Stile Başkanı Mitja Borkert, otomobille ilgili şu yorumda bulundu: “Lambo V12 Vision Gran Turismo Lamborghini ve fütüristik hedefleri hususunda ultra hevesli genç hayranlar ve oyuncular için en üst düzey sanal otomobilin tasarlanması için yaratılmıştır. “Bu otomobil Lamborghini’deki tasarım dehalarına kanatlarını açıp tüm Lamborghini otomobillerinde olduğu gibi yalnızca herkesin dönüp bakmasını sağlayıp en iyi sürüş deneyimini sunmakla kalmayan, aynı zamanda hafif malzemeler ve hibrit otomobillere geçiş alanı başta olmak üzere Lamborghini’nin gelecekteki teknolojilere yönelik ilerlemesini de yansıtan bir otomobili görselleştirme fırsatı sunmuştur.”

Automobili Lamborghini S.p.A. Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Stefano Domenicali ise konuyla ilgili şunları kaydetti: “Lamborghini çok genç bir marka ve bu yüzden, bugün en yeni sanal vizyonumuzu gerçek bir model şeklinde sunuyoruz. Bu otomobilin genç nesil yarış oyunu ve süper spor otomobil tutkunlarının keyif duyacağı oldukça fütüristik ve havalı bir tasarıma sahip olduğunu düşünüyoruz.”