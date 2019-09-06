Lamborghini’nin ilk elektrikli otomobili!

12 Eylül’de kapılarını açacak olan Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak Sian, internete görsellerin ve özelliklerinin servis edilmesiyle adından oldukça söz ettiriyor.

Otomobilin üzerinde Aventador SVJ’de bulunan 6.5 litrelik V12 atmosferik motor bulunuyor. 48 voltluk sistem ile senkronize biçimde çalışan bu motor toplamda 819 beygir güç üretiyor. SVJ’de ise durum 770 beygir idi. Böylelikle Sian markanın en hızlı yol otomobili pozisyonuna gelmiş oldu.

Sian 0’dan 100 km/s hıza elektrik motorununda etkisiyle 2.8 saniyede ulaşıyor. Aracın maksimum hızı ise 350 km/s olarak belirtilmiş.

Otomobilin dış görsellerine baktığınızda ise Aventador’dan, Huracan’dan hatta Gallardo’dan izler bulmanız mümkün. Oldukça keskin biçimde tasarlanan çizgilere sahip olan otomobilin yıldız biçiminde tasarlanmış olan gündüz farları, farların hemen önünde size merhaba diyor. Ön kaputun hava giriş ve kordon çizgisi ise farlardan gözlerinizi aldığınızda dikkat çeken unsurlar arasında. Ön kısımda son olarak farların arkasına gizlenmiş hava giriş ızgarası da oldukça iddialı.

Sian’ın yan profiline göz attığınızda otomobilin arka lastiklerinin hemen önünde geniş bir hava girişi bulunduğunu fark ediyorsunuz. Buna ek olarak yine yıldız biçiminde tasarlanan jantlar en önemli detaylardan biri.

Otomobilin arkası ise tam bir bilim kurgu filminden çıkmış gibi. Sürücü ve yolcu bölümünün üzerinde bulunan cam kısım arkada yer alan motorun üzerine kadar uzanıyor. Bu adete bir sürüngenin sırtını andırırken üç parça halinde olan stoplar ve arka kısmın tam ortasına yerleştirilmiş iki egzozda aracın karakterini gözler önüne seriyor.

Lamborghini, Sian modelinden sadece 63 adet üretecek. Bu otomobil için markanın geleceğiyle ilgili, özellikle elektrik gücüne dayalı neler yapabileceğini tüm piyasaya gösteren en önemli model diyebiliriz.

Markanın tasarım direktörü Mitja Borkert, “Otomobili tasarlarken efsane modelimiz Countach’dan esinlendik. Ancak Sian Lamborghini’nin gelecekteki ikon modeli. Özellikle kişiselleştirme konusunda otomobil sınır tanımayacak. Toplam 63 adet üretilecek olan Sian’ı satın alacak kişiler tüm tasarım sürecinde otomobilini takip edebilecek” açıklamasında bulundu.