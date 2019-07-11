Land Rover Türkiye’nin yeni online satış platformu açıldı

Land Rover'ın tüm modellerinin, donanım bilgileri ve renk seçeneklerinden, online satışa özel fiyatlara kadar tüm detayların görüntülenebildiği web sitesi üzerinden ön rezervasyonu yapılan ve ön ödemesi alınan ilk model, Land Rover'ın en yeni elektrikli motor teknolojisine sahip Santorini Black renginde bir Range Rover Plug-in Hybrid (PHEV) Autobiography oldu. İlk online satışın teslimatı Borusan Otomotiv Yetkili Satıcı'sı Borusan Oto Vadi'de gerçekleşti.

Hizmete açıldığı günden itibaren ziyaretçilerin ilgi odağı olan Land Rover Online Satış Platformu'nda, modellerin tüm ayrıntıları görüntülenebiliyor. Bunun yanı sıra online rezervasyon yapmak isteyen otomobil tutkunları, kredi seçeneklerine ve online'a özel satış fiyatlarına kadar her türlü detaya kolayca ulaşabiliyor ve ön ödeme yaparak diledikleri aracı rezerve edebiliyor.