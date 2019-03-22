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Lexus 10 milyonuncu otomobilini sattı!

1989 yılından bugüne kadar otomotiv sektöründe bulunan lüks Japon marka, satış adedi olarak 10 milyon barajını aştı. 2005 yılında dünyanın ilk lüks hibrit aracını da üreterek öncülük yapan Lexus, global olarak oldukça geniş bir hibrit ürün gamı sunuyor. Lexus, şu ana dek 1.45 milyonluk hibrit araç satışıyla da dikkat çekiyor.

Sozcu.com.tr
13:50 -
Haberler Otomotiv
Lexus 10 milyonuncu otomobilini sattı!

Premium otomobil üreticisi Lexus, ilk kez 1989 yılında Amerika'da satışa başlamasının ardından kısa zamanda yüksek teknolojisi, lüks özellikleri ve kalitesiyle global alanda bilinen bir marka haline geldi.

Lexus, SUV modelleri RX ve NX, LC süper coupe modeli ve tamamen yenilenen LS modellerinin öncülüğünde, 2018'de global alanda yaklaşık 700 bin araç satışı gerçekleştirdi. Avrupa'da ise 5 yıl üst üste artış gösteren Lexus, 76 bin 188 adetle son 5 yılda Avrupa'da yüzde 76 büyüme gerçekleştirdi. Premium marka, 2020'de Avrupa'da yılda 100 bin araç hedefine doğru ilerliyor.

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