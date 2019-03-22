Lexus 10 milyonuncu otomobilini sattı!

Premium otomobil üreticisi Lexus, ilk kez 1989 yılında Amerika'da satışa başlamasının ardından kısa zamanda yüksek teknolojisi, lüks özellikleri ve kalitesiyle global alanda bilinen bir marka haline geldi.

Lexus, SUV modelleri RX ve NX, LC süper coupe modeli ve tamamen yenilenen LS modellerinin öncülüğünde, 2018'de global alanda yaklaşık 700 bin araç satışı gerçekleştirdi. Avrupa'da ise 5 yıl üst üste artış gösteren Lexus, 76 bin 188 adetle son 5 yılda Avrupa'da yüzde 76 büyüme gerçekleştirdi. Premium marka, 2020'de Avrupa'da yılda 100 bin araç hedefine doğru ilerliyor.