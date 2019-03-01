Lexus, Cenevre’de iki Avrupa prömiyeri yapacak!

Cenevre'de gösterilecek Lexus LC Convertible Konsepti, ödüllü tasarıma sahip LC süper coupe'nin üstü açılan versiyonunu temsil ediyor. Lexus markasının gelecek tasarımının heyecan verici yanlarını sergileyen LC Convertible Konsepti, LC'nin sıra dışı görünümünü daha da ileriye taşıyor.

Lexus'un Cenevre'de sergileyeceği diğer model olan RC F Track Edition, markanın dinamik modelinin performansını artırarak farklı bir boyuta taşıyor. Lexus'un yarışlardan edindiği deneyimi yola aktaran RC F Track Edition, ağırlık tasarrufu için karbonfiber parçalara sahip. Ayrıca virajlarda daha iyi yol tutuş için aerodinamik performansı da artırıldı.

Lexus'un atmosferik V8 motoruna sahip RC F Track Edition versiyonu, seramik fren disklerine, titanyum egzozlara ve performanslı karakterini vurgulayan kırmızı deri döşemelere sahip.