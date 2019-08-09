Lexus tasarım ödüllerine başvurular başladı

2013 yılında geleceğin tasarımcılarını desteklemek adına başlayan program, büyüyerek ve tasarımla daha iyi yarınların mümkün olabileceği felsefesiyle devam ediyor. Her yıl, tüm dünyadan katılımcı sayısı da artmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz sene, 65 ülkeden 1,548 kişi tasarım başvurusu gerçekleştirmişti.

Geçen yıl olduğu gibi katılımcılar yaratıcı fikirlerini, Lexus markasının üç ana prensibiyle birleştirecekler. “İhtiyaçları Önceden Bilmek”, “Yenilikçilik” ve “Cazibe” prensiplerinin, tasarımların içerisinde yer alması gerekiyor. Katılımcılardan yenilikçi tasarımları, yaratıcı çözümlerle birleştirip toplumun ihtiyaçlarını anlayacak şekilde oluşturmaları bekleniyor.

Lexus, başvuruları almasının ardından 2020'nin başında, tasarım alanında öncü isimlerin rehberliğinde New York'da gerçekleştirilecek sıra dışı ve özel mentörlük programına katılacak altı finalisti açıklayacak. Bu aşamada her bir finalist 25 bin doların üzerinde bir bütçeyle kendi tasarımlarının prototipini yapacaklar. Daha sonra bu prototip, 2020 Milano Tasarım Haftası'nda sergilenecek.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Lexus Tasarım Ödülleri'nde altı finalist arasından Grand Prix ödülünü kazanan da açıklanacak. Prototip sunumları ve Grand Prix ödülünü kazanan isim, Milano Tasarım Haftası'nda basın günündeki organizasyonla duyurulacak.

2020 Lexus Tasarım Ödülleri başvuruları 14 Ekim 2019 tarihine kadar devam edecek.

Geçtiğimiz yıl 6 finalistten biri Türk'tü!

Lexus'un 2019 Tasarım Ödülleri organizasyonda 1.548 tasarımcının katıldığı yarışmada, büyük jüri yine 6 finalist belirlemişti ve bunlardan biri de, “Arenofil” isimli çalışmasıyla Razzan Hasoğlu olmuştu. Bu proje ile çöl kumundan farklı ürünler üretmeyi amaçlayan Rezzan Hasoğlu, doğada bolca bulunan bu malzemeyi verimli bir şekilde kullanmayı başarmıştı.