Lexus’ta yüzde 100 elektrikli konsept

Sürekli olarak gelişen elektrik ve otonom teknolojisiyle birlikte tasarlanan Lexus'un elektrikli konsept aracı, aynı zamanda markanın gelecek vizyonunu da temsil ediyor. Kullanıcılarına her zaman farklı deneyimler yaşatan Lexus, elektrikli konspetinde de sürüş tutkusunun ve üstün lüks deneyiminin altını çizecek.

Çevreci modeller sunmaya devam ediyor



Lexus alternatif yakıtlar üzerinde çalışırken, lüks hibrit konusunda otomotiv dünyasında öncü rol oynamaya devam ediyor. Kendi kendini şarj eden hibrit teknolojisini her jenerasyon geliştirerek daha verimli hale getiren Lexus, aynı zamanda bununla yüzde 100 elektrikli otomobilin kapılarını da açıyor. Alternatif yakıtlar konusunda da çalışmalarını sürdüren marka, daha önce de sıfır emisyonlu LF-FC hidrojen konseptini göstermişti.

Lexus'un Tokyo'da sergileyeceği yüzde 100 elektrikli konsepti ise, markanın farklı tasarımını elektrikli araç teknolojisiyle buluşturacak. Lexus'un bu konsepti aynı zamanda elektrikli araçların ne kadar heyecan verici olabileceğini gözler önüne seriyor.