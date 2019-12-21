Lexus’tan ilginç şov: Uçan Otomobil LC 500!

Türkiye’de iki adet bulunan LC500’ün lacivert renkli olanı satıldı. Tek satılmayan otomobil olarak kalan kırmızı renkli model ise uçan otomobil şeklindeki sergileme metoduyla adından oldukça söz ettireceğe benziyor.

Lexus markası ile aynı yaşta olan Atakule'de sergilenen LC 500 süper coupe modelinin konumlandırılması, markayı, ileri teknoloji çalışmalarına paralel olarak geleceğe götürüyor diyebiliriz.

Lexus'un LC 500h süper coupe modeli, 359 HP güç üreten markanın en yeni 3.5 litrelik V6 hibrit motoruna sahip. LC 500h 0-100 km/s hızlanması ise 4.9 saniye ile dikkat çekiyor.