Lexus’un bu modeli büyük ilgi gördü!

Sadece bir düğmeyle Lexus RC F Sport coupe'den bir uçan araca dönüşen otomobil, insanlar ve uzaylılar arasında yaşanan yüksek hızdaki kovalama sahnelerinde, evreni tehdit eden düşmanlara karşı ajanların tercihi oldu.

“Men in Black” filminde ajanların resmi aracı olan Lexus, heyecan verici sahnelerin başrolünde yer aldı. Lexus RC F coupe modeli, uzaylıların teknolojisiyle mücadele edebilecek şekilde farklı özelliklerle de donatıldı.

Dünyayı her zaman kötülüklerden koruyan Men in Black, yeni macerasında şu ana kadarki en büyük global tehditle mücadele ediyor ve Lexus'un geleceğini temsil eden bu özel araç, ışık hızına ulaşmasıyla birlikte uzaylılarla savaşacak bir makineye dönüşüyor. Bu heyecan verici Men in Black serisinde, Lexus'un tasarım diliyle tasarlanan Jet'in yanı sıra Lexus RX Hybrid ve Lexus LX SUV modelleri de görülüyor.