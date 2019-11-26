Lüks markadan dev işten çıkarma!

VW AG çatısı altında bulunan ve grubun en çok kâr eden markalarından biri olan Audi, Reuters’ın yönetime yakın bir kaynaktan aldığı bilgiye göre 2025 yılına kadar 9500 çalışanıyla yollarını ayırmayı planlıyor. Marka konuyla alakalı açıklama yapmaktan kaçınırken, Audi sözcüsü daha önce yaptığı açıklamada maliyetleri azaltmaya yönelik sendika temsilcileri ile yapılan görüşmelerin ilerlediğini söylemişti.

Özellikle otomotiv endüstrisindeki elektrikifikasyon süreci markaların bu yeni gelişmeye ekstra bütçe ayırmasına sebep oluyor. Geliştirilen yeni teknolojiler ve modeller markaların maliyetlerinin en üst seviyeye çıkmasına sebep olduğu için otomobil üreticileri bu durumda ya ciddi boyutlarda işten çıkarmalar yapıyor ya da ezeli rakipleriyle birleşerek maliyetleri azaltmaya bir alternatif oluşturuyorlar.