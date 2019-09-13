Lüks otomobil satışları ne durumda?

Türkiye’de faaliyet gösteren lüks ve premium markalar pazarın yarıya yakın daralmasından direkt olarak etkilenirken, ayakta durmaya ve bu durumla mücadele etmeye de tam gaz devam ettiler. Aralarında çok zor dönemler geçirenlerde yok değil. Örneğin Infiniti markası bu yıl ODD kayıtlarına göre hiç satış gerçekleştirmedi.

Bu listede yer alan ve en çok tercih edilen marka ise Alman otomotiv devi Mercedes-Benz oldu. Marka ilk sekiz ayda toplam 5 bin 795 adet otomobil satışı gerçekleştirdi. Bu toplam satışın 2 bin 948 adedini D segmenti sedanı C Serisi oluşturdu. 2019 yılının son 3 ayı göz önünde bulundurulduğunda ise Mercedes’in ürün gamına giriş yapan A Serisi Sedan ve CLA ile bu satış adedi daha da yukarıya çıkacaktır.

Mercedes-Benz’in hemen arkasında ise 4 bin 979 adetlik satışla bir diğer Alman üretici Audi var. Audi’nin yılın ilk 8 ayında gerçekleştirdiği toplam satışı 1.954 adedini A3 oluşturdu.

Bir diğer Alman premium üretici olan BMW ise Audi’den sadece 218 adet daha az satış yaparak yılın ilk 8 ayında 4 bin 761 adet otomobil satılmış. BMW’de ise en çok tercih edilen model 3 Serisi olmuş durumda. Yılın son çeyreğinde satışa sunulan yeni 3 Serisi’nin satış adetleri ise gelecek aylarda markayı yukarıya taşıyacağa benziyor.

Spor otomobil markalarına göz attığınızda ise Ferrari’nin 14 adetlik satışı rakiplerine göre daha çok dikkat çekiyor. Markanın özellikle rekabet halinde olduğu Lamborghini ise bu dönemde sadece 7 adet araç satışı gerçekleştirmiş. Ferrari’de en çok tercih edilen model 488 olurken Lamborghini’de markanın ilk SUV modeli olan URUS 5 adet satılmış.

İŞTE 2019 YILI AĞUSTOS AYI TOPLAMIYLA BİRLİKTE LÜKS VE PREMIUM OTOMOBİL SATIŞLARI

Lüks araç satışındaki azalmanın yaklaşık genel pazar kadar olduğunu gösteren 2017 ve 2018 yılı ağustos ayı satış rakamları: