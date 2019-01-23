M-Sport Ralli takımı Monte Carlo Rallisi için hazır!

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) 2019 sezonunun açılacağı Monte Carlo Rallisi için geri sayım başladı. 24 – 27 Ocak 2018 tarihleri arasında düzenlenecek Monte Carlo Rallisi'nde, Ford ralli takımlarını yöneten M-Sport World Rally Team'e, Ford Trucks ‘2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY)' ödüllü yeni çekicisi F-MAX ile hizmet verecek.

Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, “Uluslararası ağır ticari araç pazarında en büyük üreticilerden biri olan Ford Trucks olarak, 60 yıla varan kamyon üretim tecrübemizi pazarın ihtiyaçlarını karşılayan ürün geliştirme becerimizle birleştiriyoruz. Orta Doğu, Afrika ve Avrupa'da büyümemizi devam ettirirken uluslararası bir marka olarak bir yandan da motor sporlarına yatırım yapıyor ve destekliyoruz” dedi.

M-Sport takımı WRC 2019’da Teemu Suninen, Elfyn Evans ve Pontus Tidemand pilotlarıyla mücadele edecek. Takım sorumlusu Richard Millener yaptığı açıklamada, “Rekabetçi bir sezon olmaması için bir sebep yok. Elbette gerçekçi olup bu rekabette ne kadar güçlü olacağımızı bilmemiz gerekiyor. Kendimizi yavaşlatma gibi bir niyetimizin olmadığını geçtiğimiz sezonlarda kanıtladık. Takım başarı ve gelişim için Monte-Carlo Rallisi’ndeki yeniliklere odaklanış durumda. Ayrıca genç ve hırslı pilotlarımızla bunu başarma potansiyelimiz oldukça yüksek” dedi.