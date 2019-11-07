Madrid’den sonra ikincisi Konya’da…

Ocak ayı sonu itibariyle Madrid'de Peugeot, Citroën, DS ve Opel markalarının birlikte satıldığı yeni showroom konseptini hizmete açan Groupe PSA, Türkiye'de de Konya'da Özkaymak Holding'in yatırımıyla üç markalı showroom konseptini faaliyete geçirdi. Bugün itibariyle 106 yatırımcıya sahip olan Groupe PSA Türkiye, yıl sonuna kadar pazarın %11.9'una ulaşmayı hedefliyor.

Özkaymak Şirketler Grubuna ait Özkaymak Plaza'da düzenlenen açılış törenine Groupe PSA Türkiye adına Başkan Olivier Cornuaille, Groupe PSA Türkiye Yedek Parça ve Hizmetler Genel Müdürü Michel Furth, Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, Opel Türkiye Genel Müdürü Çağrı Öztaş ve Citroën Pazarlama Direktörü Selen Alkım katıldı.

Açılış Töreninde söz alan Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, sahip olduğu 200 yıllık marka mirasıyla son 130 yıldır tutkuyla son teknoloji ürünü otomobiller üreten Peugeot markasının, merkezine koyduğu müşteri memnuniyet sratejisi ile başarılarına her geçen gün yenisini eklediğini belirtti. Anaç, agresif büyüme stratejisi doğrultusunda 2019 yılında %6'nın üzerinde pazar payı hedeflediklerini kaydetti.

Opel Türkiye Genel Müdürü Çağrı Öztaş da Groupe PSA'nın sinerjisiyle Opel markasının güçlü Alman kimliğini koruyarak sürdürüleblir olarak büyümeyi hedeflediklerini söyledi. Öztaş; “Kaliteli hizmet anlayışımızla, sürdürülebilir ve karlı şekilde pazar payımızı artırarak Türkiye'deki ilk 10 marka arasında yer alacağız” dedi.